Diana Del Bufalo, ramanzina da Maria De Filippi: “Pensava fossi pazza”

Diana Del Bufalo confessa la ramanzina subita da Maria De Filippi. La ‘colpa’? Aver perso la testa per Rudy Zerbi

Annunciata come ospite di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 questo sabato, Diana Del Bufalo parlerà ovviamente della love story finita in malo modo col comico Paolo Ruffini, attualmente alla guida de La Pupa e il Secchione (e viceversa), e della presunta relazione nata con Cristiano Caccamo.

C’è stato un tempo però in cui la simpatica cantante animava la scuola di Amici. Dal talent è partita ufficialmente la sua carriera e in tanti ricordano ancora piacevolmente la sbandata presa per Rudy Zerbi.

In un’intervista rilasciata al quotidiano Leggo, Diana Del Bufalo ha spiegato come nascono le esilaranti canzoni condivise via social. Le crea di notte perché, soffrendo di insonnia, fatica ad addormentarsi e dunque il cervello lavora su storie autobiografiche o sensazioni del momento.

Stregata dal prof

Al popolare programma di Maria De Filippi la Del Bufalo concorse durante la decima edizione, nel quale dichiarò, senza peli sulla lingua, di essere stregata da Rudy. Nonostante fosse già stata eliminata, Maria la richiamò in studio per farle cantare una versione alquanto seducente della canzone Happy Birthday al proprio prof, rievocando lo stile di Marylin Monroe con il presidente John Fitzgerald Kennedy.

Se davanti alle telecamere Queen Mary ironizzava sull’interesse amoroso di Diana Del Bufalo nei confronti di Zerbi, in separata sede la riprese. A raccontarlo Diana, contattata da Top. Ha ammesso di aver effettivamente preso una cotta per Rudy: è un uomo molto affascinante.

La conduttrice se n’era resa conto. Erano a scuola e ad un certo punto, nel corridoio è passato Zerbi. Lei ha fatto un commento positivo sui suoi riguardi e immediatamente Maria l’ha ripresa. Le chiese se fosse impazzita: lui ha figli.

Diana Del Bufalo: amore platonico

La Del Bufalo si è vergognata parecchio, anche se in realtà crede sia normale invaghirsi del proprio insegnante. Sono situazioni in grado di crearsi: passavano tutto il giorno a stretto contatto. Lei aveva 20 anni e Rudy era molto più grande. Subiva il suo fascino ma era una cosa platonica.

Quando qualcuno le chiede se cercasse un fidanzato simile a lui, lei nega assolutamente. Anche perché in un uomo apprezza i capelli! In effetti cosa c’è di più scontato di un’allieva che perde la testa nei confronti del relativo insegnante? Maria ha però immediatamente ripreso Diana perché ben consapevole dei valori della famiglia e intendeva fin dal principio evitare qualunque malinteso.