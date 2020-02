Gianni Sperti, risposta a Paola Barale: “Inutile parlare di lei”

Gianni Sperti svela i personaggi più amati di Uomini e Donne e parla nuovamente di Paola Barale

Gianni Sperti a ruota libera. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Ufficiale lo storico opinionista si è espresso su diversi protagonisti del Trono Over, tra cui Ida Platano, Sossio Aruta e Giorgio Manetti.

Ma non finisce qui, infatti è tornato a spendere parole sull’ex moglie Paola Barale, che di recente ospite a Live – Non è la d’Urso ha messo una grossa X sopra di lui e Raz Degan. A Barbarella li definì nel dimenticatoio, avendole arrecato dolore. Sul dating show Gianni Sperti ha raccontato di essersi particolarmente interessato a parecchie dame e parecchi cavalieri.

Hanno lasciato un segno nella sua memoria, tuttavia un personaggio ha spiccato sopra tutti, una donna insieme alla quale ha sofferto e che le ha trasmesso pienamente l’amore provato: Ida Platano. La considera una donna genuina e il suo trasporto emotivo per Riccardo l’ha appassionato fin dal primo giorno.

Sossio Aruta imprevedibile

Dopodiché il discorso verte su Aruta, il cavaliere che Gianni ha maggiormente faticato a prevede nelle mosse. Il più pazzo e imprevedibile è il Re Leone, che ha coronato il percorso d’amore intrapreso con la nascita della figlia Bianca.

Al contrario, Gianni Sperti non ama granché esprimersi sulle persone capaci di deluderlo, perché vorrebbe evitare di prestare loro importanza. In generale coloro che hanno usato la trasmissione per secondi fini, tentando di ingannare loro in studio e i telespettatori. Ma la peggiore rivelazione è stato secondo lui Giorgio Manetti, lo spasimante di Gemma Galgani.

Gianni Sperti: il ricordo di Paola Barale

In chiusura il ballerino, circa le ultime parole proferite da Paola Barale sul loro matrimonio e sul ‘dimenticatoio’, ha spiegato di ritenere superfluo soffermarsi sulla showgirl, della quale conserva un ricordo positivo. La sua vita è proseguita e pure quella di Paola.

Oggi è felice e sereno, al vecchio amore augura la stessa felicità, sebbene non abbia pressoché più senso soffermarsi sulla love story: il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa stiano parlando. Forse un po’ troppo umile il buon Gianni, che a differenza della Parola non pare portare rancore e, anzi, augura le migliori fortune.