Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi strappa il sì a una nota showgirl

Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi avrebbe convinto una nota showgirl a sbarcare in Honduras

Ancora qualche mese e Canale 5 accoglierà sui propri (tele)schermi L’Isola dei Famosi, giunto probabilmente al punto di rottura. O la va o la spacca. Dopo i magri ascolti ottenuti nella precedente edizione il programma deve risollevarsi, inevitabilmente anche attraverso un cast d’eccezione.

Posta la parola fine sul Grande Fratello Vip 4, il colosso di Cologno Monzese pretenderà dati di ascolto decisamente migliori. E in queste ore il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha dato per sicura la partecipazione di una celebre showgirl come concorrente a L’Isola dei Famosi: Alessia Macari.

Il primo colpo

La prorompente ciociara di Avanti un Altro sarebbe sostanzialmente la prima protagonista ufficiale del reality, secondo quanto riportato dal magazine. La vincitrice del primo Grande Fratello Vip sarebbe la prima naufraga reclutata da Alessia Marcuzzi per l’edizione al via fra pochi mesi.

Segno che lo show nella Casa porta bene. Insomma, la partecipazione dell’ex gieffina parrebbe cosa fatta e forse sarebbero già state addirittura apposte le firme sui contratti.

Fra le pagine della rivista arriva pure una conferma indiretta. Alessia Marcuzzi sarà nuovamente alla conduzione dell’Isola dei Famosi che tanto le ha riservato soddisfazioni in passato. Sarebbe stata la Iena a reclutare infatti la soubrette di Frosinone.

Isola dei Famosi: chi alla guida?

In questi giorni Dagospia, il rinomato portale diretto da Roberto d’Agostino, aveva ipotizzato una sua dipartita per lasciare campo libero a Simona Ventura. Un’ipotesi poi tramontata, poiché la presentatrice piemontese ha smentito di assumerne le redini.

Mossi dalla curiosità di scoprire con certezza se davvero la romana manterrà il posto, ferve intanto l’attesa di scoprire gli altri concorrenti dello show. E, poi, gli opinionisti in studio dell’Isola dei Famosi chi saranno? L’anno scorso rivestirono il ruolo Alda d’Eusanio e Alba Parietti, le quali avrebbe per molti telespettatori poco funzionato nei meccanismi del gioco.

Nel frattempo, accostata alla trasmissione in Honduras, Alessia Macari ha confessato ai propri ammiratori quale pensiero nutre sulla possibile partecipazione a una prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo rifarebbe da sposata e pure subito. Inserirla in squadra assicurerebbe bellezza e personalità focosa: ve la ricordate con Paola Caruso?