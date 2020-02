Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo

Una bella novità farà felici i fan della soap opera iberica Il Segreto, in onda dalla domenica al venerdì su Canale 5. Tra non molto infatti, i coniugi Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (Fernando Coronado), faranno ritorno al paesino d’origine. Il loro arrivo non sarà mosso da un viaggio di piacere, ma dall’intenzione di aiutare Maria e Matias a liberarsi di Fernando Mesia.

Il Segreto: Fernando uccide Dori e rapisce Maria

Nelle prossime puntate della soap, Fernando perderà la testa. Dopo aver visto i progressi di Maria, il Mesia penderà bene di uccidere Dori (Marian Degas). Dopo aver rapito Maria, la porterà in un monastero abbandonato, dove la pregherà di tornare con lui.

Inorridita, la Castaneda riuscirà a fare qualche passo approfittando della distanza dell’ex marito e farà esplodere il detonatore che lo stesso Fernando aveva piazzato nell’edificio. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Maria tornerà alla Casona con le sue gambe, credendo che Fernando sia morto.

In realtà non sarà così. Il Mesia infatti ricomparirà cattivo più che mai, rapendo i figli di Maria e la piccola Camelia. Paco riuscirà a salvare la figlia di Marcela e Matias, sebbene venga ucciso da Fernando.

Il ritorno dei Castaneda

Dopo la veglia funebre di Paco, Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo in cerca di Maria e Matias. I due dovranno stare molto attenti perché, come sappiamo, sono fuggiti in Francia dopo aver ucciso Perez de Ayala nelle precedenti puntate de Il Segreto. La coppia comunicherà a Maria e Matias di essere diventati genitori della piccola Natalia, data alla luce da Emilia, che rimase incinta durante una violenza subita dagli uomini del generale Ayala.

Intanto, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Severo e Carmelo inizieranno a pensare che dietro la follia di Garcia Morales (Josè Navar) ci sia una motivazione personale. In effetti sarà così, visto che il sottosegretario confesserà a Raimundo di essere lo zio di Maria Elena Casado de Brey, morta durante le nozze con Fernando Mesia.

La decisione di allagare Puente Viejo è quindi legata alla sua sete di vendetta. A quel punto, Garcia deciderà di aiutare Raimundo, Severo e Carmelo a fermare il Mesia e liberare così Esperanza e Beltran, rompendo tutti gli equilibri. Ci riuscirà? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Segreto per scoprirlo.