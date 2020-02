Jessica Melena: “Non meno wags se non sfoggio t***e e sedere”

Jessica Melena ammette di non avere grande considerazione delle wags troppo esibizioniste

Sabato 2 febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. In questa occasione Maria De Filippi avrà come ospiti Ciro Immobile e la compagna Jessica Melena, ospiti speciali per fare una sorpresa ad un fan.

Se sul conto del calciatore è praticamente dato sapere tutto, da anni tra i migliori attaccanti italiani in circolazione e protagonista di una fantastica stagione con la maglia della Lazio, la dolce metà fa meno clamore.

Nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, in provincia di Chieti, Jessica proviene da una famiglia semplice: suo papà era postino, sua mamma cuoca. I genitori le hanno impartito un’educazione severa, che ancora oggi la rende una persona umile, coi piedi per terra. Così come suo marito, che lei stessa definisce l’anti-calciatore.

La rinuncia agli studi

Dopo aver conseguito la maturità Jessica Melena ha lasciato la propria terra per trasferirsi a L’Aquila. Sognava di diventare criminologa e per riuscirci si è immatricolata all’Università del capoluogo abruzzese nella Facoltà di Scienze delle Investigazioni. Studi poi interrotti per seguire il suo Ciro. A dispetto di molte altre wags, la tv e la notorietà ha ben poco ascendente su di lei, votata a crescere i suoi tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.

A proposito di wags, Jessica ha pubblicamente raccontato di non provare grande ammirazione nei confronti di alcune colleghe. Non si sente diversa se non mette in primo piano il fisico in modo provocante. È una moglie e madre di famiglia – confessò a Vanity Fair – esprimersi in questo modo non fa parte della sua persona. Pur non giudicando chi lo fa, crede esistano sempre dei limiti.

Jessica Melena: la gelosia di Ciro

Una donna più unica che rara ed infatti Ciro è molto geloso di lei, anche dopo tanti anni insieme. Ma ciò non la infastidisce, anzi. Lo rispetta e le fa piacere, raccontò a Davide Maggio.

Bella come il sole, Jessica Melena ha partecipato in passato ad alcuni concorsi di bellezza, vincendo la fascia di Miss Mediterraneo nel 2009 e di Miss Peugeot nel 2011. Progetti professionali legati alla tv? L’unica eventuale proposta che accetterebbe sarebbe legata al ballo. Ama ballare, il suo sognare era farlo di professione, rivelò sempre a Davide Maggio. Dai Milly, portacela a Ballando con le Stelle: una così merita!