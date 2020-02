Giulia De Lellis, terrorizzata dal coronavirus, ecco come si protegge e chiede scusa ai suoi fan (FOTO)

E’ allarme coronavirus, anche Giulia De Lellis ha paura e si protegge indossando la mascherina

La paura del coronavirus comincia a farsi sentire e anche fra i vip qualcuno sceglie di tutelarsi. A dire di essere terrorizzata è Giulia De Lellis, la bellissima e famosa influencer e fidanzata di Andrea Iannone. La vip è letteralmente terrorizzata e non ha nascosto di essere stata assalita dal panico.

La De Lellis non ha esitato a condividere il suo pensiero con i follower. Per far vedere loro cosa ha fatto ha postato delle storie su Instagram in cui appare acconciata in modo particolare. La sua paura, ha detto Giulia, è aumentata quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza globale.

A quel punto la de Lellis ha deciso di prendere adeguate misure per proteggersi. E così eccola nelle sue stories che appare con una mascherina in viso mentre sta per recarsi in aeroporto. Ai suoi fan ha detto di essere ipocondriaca, per cui è davvero terrorizzata del contagio.

Giulia De Lellis va in aeroporto con la mascherina in viso

Giulia De Lellis ha dunque indossato la mascherina per recarsi in aeroporto e prendere il volo. Però ha informato i followers che non si trovano più mascherine e che quella che ha trovato è una di quelle normali.

Avrebbe preferito qualcosa di più efficace, ma comunque è meglio di niente. Avrebbe preferito trovare anche i guanti, ma poi ha pensato che era veramente troppo, così ha rinunciato. L’influencer probabilmente ha riconosciuto di aver esagerato con la paura, purtroppo non può farci nulla, è davvero terrorizzata.

Sa benissimo che questo suo comportamento potrebbe destare forti polemiche sul web, tuttavia ha voluto che i fan la vedessero ugualmente. La fidanzata di Iannone trema dalla paura, non riesce a controllarsi e ha preferito proteggersi. (Continua dopo la foto)

La De Lellisha chiesto scusa ai fan per la sua esagerazione

Consapevole probabilmente che la sua paura è davvero eccessiva, la De Lellis ha chiesto scusa ai fan. Ha detto infatti di essere dispiaciuta di questo suo atteggiamento, ma spera che loro capiscano.

In fondo, è stata molto sincera, non ha avuto paura di far vedere quanto è fragile. Altri vip avrebbero fatto gli spacconi, e non avrebbero mai voluto mostrarsi deboli. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha anche aggiunto che per i suoi 24 anni voleva festeggiare con un party a tema ‘Alice nel Paese delle Meraviglie.