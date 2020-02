Elisa De Panicis amante di Maxi Lopez: messaggio a Wanda Nara

Elisa De Panicis amante di Wanda Nara: parla l’influencer

Elisa De Panicis è stata l’amante di Maxi Lopez mentre lui era sposato con Wanda Nara. Sotto gli occhi dei telespettatori del Grande Fratello Vip 4 si sta consumando un intreccio sentimentale clamoroso. Nella puntata andata in onda su Canale 5 mercoledì scorso Alfonso Signorini ha sganciato lo scoop bomba.

Poco prima dei saluti finali, il presentatore si è rivolto all’opinionista. Ha una voce da riportarle: i suoi uccellini le hanno spifferato che la concorrente eliminata del reality, la quale non si fa mancare niente, abbia avuto una relazione segreta con Maxi Lopez. Colta di sorpresa, la bombastica showgirl sudamericana ha rivelato di non sapere nulla. Dunque, ha immediatamente chiesto se porti le corna.

Il vero rapporto

Interpellata in puntata, Elisa De Panicis si è lasciata andare ad una risata, senza però negare i pettegolezzi. Non c’è voluto granché prima che l’influencer aprisse bocca. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha smentito ogni feeling sentimentale col bomber di Milan e Torino e ha dichiarato che tra loro c’è stata una semplice amicizia.

Sono amici, molto amici. In puntata rideva solo perché talvolta si sparano cose talmente assurde pur di parlare. Quindi si concede una risata. I biondi – aggiunge – non sono proprio il suo genere. Insomma, Signorini avrebbe architettato il gossip solamente per suscitare una reazione in Wanda Nara, apparsa distratta.

Nonostante la breve permanenza nella Casa di Cinecittà, Elisa De Panicis ha portato scompiglio nelle meccaniche del gioco. Dapprima il flirt tra lei e Andrea Denver, raccontato alle coinquiline, quindi la (scherzosa) liaison con Aristide Malnati, infine la presunta scappatella insieme a Maxi Lopez.

Elisa De Panicis al centro del gossip

Se bene o male, l’importante è che se ne parli, è lapalissiano: Elisa ha applicato alla lettera la regola non scritta dei reality. Complice l’assist servitole dal presentatore, ha preso parola sui social negando totalmente qualsiasi intreccio amoroso. Maxi Lopez è solamente un ottimo amico.

Quest’ultimo, lo ricordiamo, è stato sentimentalmente legato a Wanda Nara, prima che costei lo tradisse con Mauro Icardi. I rapporti fra gli ex sono stati deteriorati ulteriormente dalla custodia dei figli, una vicenda che si spera venga presto o tardi risolta. Ne gioverebbero tutte le parti coinvolte, in primis i bambini.