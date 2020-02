Alessia Marcuzzi: condurrà ben due programmi storici Mediaset

Alessia Marcuzzi potrebbe assumere la guida di due storici programmi

Con uno scoop bomba Dagospia ha creato brusio su Alessia Marcuzzi. Per il portale diretto da Roberto d’Agostino, la conduttrice rischierebbe la mancata conferma all’Isola dei Famosi 15, atteso su Canale 5 dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Probabilmente un falso allarme, visto che nell’ultimo numero Chi ha indirettamente assicurato la presenza della conduttrice di Temptation Island Vip e Le Iene. Nel mentre filtrano nuove indiscrezioni riguardo ai futuri progetti professionali della avvenente romana.

Alessia Marcuzzi assumerà il timone del Summer Festival, pronto, scontato l’anno sabbatico, a tornare sulle emittenti Mediaset. A riportarlo DavideMaggio.it: nella prossima estate l’azienda di Cologno Monzese rispolvererà l’evento.

A ritmo di musica

La kermesse musicale irromperà guidata da Alessia Marcuzzi, la presentatrice nelle prime cinque edizioni prima di cedere nel 2018 il testimone a Ilary Blasi. La decisione configurerebbe un avvicendamento bilaterale tra Alessia e Ilary, favorita nella corsa alla nuova edizione del reality in Honduras.

Prima di parlare di un declassamento per la Marcuzzi, occorre però sottolineare che sarebbe sul punto di prendere le redini di un altro vecchio programma. Pochi giorni fa, il sito TvBlog aveva svelato il secondo progetto che dovrebbe tenerla impegnata. Stando alle voci di corridoio, dirigerà le operazioni de Lo Show dei Record, il quale, secondo le indiscrezioni, sarebbe in procinto di rifare capolino sulla rete ammiraglia Mediaset.

Alessia Marcuzzi: Mediaset non la snobba

Il talent ha traslocato nella scorsa stagione televisiva su Tv8, il canale in chiaro della piattaforma Sky, col titolo La Notte dei Record. In base ai rumors sarebbe stato però stato una breve pausa. E, laddove fossero veritiero, ciò suffragherebbe la fiducia riposta dai dirigenti in Alessia. Oltretutto va sempre considerato il papabile riapprodo a Temptation Island Vip, la cui terza edizione sbarcherà nel mese di settembre.

Cambiare il volto degli show è fisiologico e forse i magri ascolti ottenuti dall’Isola dei Famosi 2019 più che le scarse capacità di Alessia attestano questa necessità. Affidare il format a Ilary Blasi sarebbe frutto del buon senso: la moglie di Francesco Totti ha seguito per tre stagioni consecutive il Grande Fratello Vip.