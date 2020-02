Selena Gomez: “Sono stata vittima degli abusi di Justin Bieber”

Selena Gomez crede di essere stata emotivamente vittima di Justin Bieber

Selena Gomez non rimpiange i tempi della relazione con il suo storico ex, Justin Bieber. Le due pop star hanno avuto una storia durata molti anni, seguita da adolescenti scatenati, sempre assettati di ricevere nuovi pettegolezzi. Ma l’idillio è terminato ed entrambi hanno preso strade separate. Mentre l’interprete di Yummy è oggi unito in matrimonio ad Hailey Baldwin, Selena Gomez è single.

Nonostante i due conducano esistenza differenti, nell’immaginario collettivo restano comunque sempre legati. Per tale motivo, nel corso di un’intervista rilasciata al Nation Public Radio, alla cantante è stato chiesto di parlare del collega. Imbeccata dalla giornalista, l’intervistata ha accusato Justin di aver abusato emotivamente di lei.

Gli abusi subiti

È consapevole Selena Gomez che debba tirare fuori il nome. Non è stata la fase più delicata per lei perché in essoaha trovato forza. Calarsi mentalmente nella parte della vittima è complicato, non è irrispettosa nel raccontarlo: si sente vittima di abusi emotivi. Ha vissuto qualcosa di fantastico e non lo rinnegherà mai. Tuttavia, deve pure ammettere le difficoltà affrontate ed è contenta che sia finita.

L’intervista è proseguita e Selena ha concluso il proprio discorso su Bieber. Crede fosse il modo migliore per esprimerlo. Intende dire è finita, lo rispetta e adesso si trova in un nuovo capitolo.

Selena Gomez volta pagina

Ha dovuto trovare il modo di comprendere la situazione da adulta, acquisire consapevolezza delle decisioni prese. Ciononostante non intende spendere il resto della sua esistenza a discuterne. È veramente fiera di sentirsi più forte che mai e di essere uscita da tutto quanto con la maggiore grazia possibile.

Che la rottura si fosse rivelata dolorosa pareva assodato. I tabloid americani ci hanno marciato molto sopra, tanto da paventare una lite in atto tra l’artista canadese e Taylor Swift, grande amica della Gomez.

I fan di Justin hanno comunque avanzato perplessità, andati contro Selena. Come si è soliti ripetere in queste circostanze solo le parti direttamente coinvolte in causa conoscono il reale svolgersi dei fatti, certamente la love story appartiene al passato ed ambedue non perdono occasione di dichiararlo.