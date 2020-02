‘Il medico mi ha salvato la vita…’:anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Diana Del Bufalo [FOTO]

Diana Del Bufalo ospite a Verissimo

Come ogni sabato, oggi pomeriggio alle 16 subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffanin troveremo anche Diana Del Bufalo.

Essendo stata registrata giovedì, siamo a disposizione di parte della sua intervista nello studio di Cologno Monzese. Dopo aver sentito la versione di Paolo Ruffini, la padrona di casa ha voluto sapere dall’autrice come sta dopo la separazione dal collega.

Ricordiamo che l’ex allieva del talent show Mediaset da domenica sarà protagonista di un nuovo programma su Italia 1, Enjoy. Oltre a questo ha parte della fine della storia d’amore col conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa, ma anche le voci su un possibile flirt con Cristiano Caccamo.

L’attrice parla della fine della relazione sentimentale con Paolo Ruffini

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Diana Del Bufalo ha riferito che nella storia d’amore con Paolo non ha sbagliato nulla. Poi ha affermato che le cose gravi le ha commesse solo Ruffini.

A quel punto, anche se ha sofferto molto, ha deciso di porre fine a quella relazione sentimentale. Nonostante la separazione, l’attrice continua a volere bene al suo ex, ma non ha potuto più continuare a vivere con lui per ragioni spiacevoli.

Circa 15 giorni fa si sono anche parlati al telefono, ma ha assicurato che tra loro è finita per sempre. Lex allieva di Amici di Maria De Filippi ha trascorso un periodo bruttissimo, ma grazie alla terapia ora sta meglio affrontando la vita in modo positiva. (Continua dopo la foto)

Diana Del Bufalo smentisce un flirt con Cristiano Caccamo

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Diana Del Bufalo ha detto anche che ora sta bene, si trova nella fase euforica. Per qualche settimana fa ha vissuto il suo dolore, ma ha deciso di voltare pagina. Ha confidato a Silvia Toffanin di aver fatto un percorso con una psicoterapeuta che l’ha salvato la vita e l’ha resa di nuovo felice.

Ora dalla sua vita vuole solo la serenità. Mentre parlando di Cristiano Caccamo ha ribadito che non stanno insieme. Con l’attore non c’è quel tipo di chimica ma è il suo migliore amico e si vogliono bene. In questo periodo buio è stato il suo angelo custode.