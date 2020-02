Alessandro Zarino brucia le tappe con Veronica Burchielli: grande annuncio

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli vogliono portare al gradino successivo la loro relazione

La parentesi a Uomini e Donne è finita nel caos, spiazzando opinionisti e telespettatori. Dalla loro, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli esprimono zero rimpianti, fanno ancora coppia ed esternano i sentimenti provati. Interpellati dalla rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi aggiornano i fan sulla loro storia.

Chiariscono subito: va tutto a gonfie vele. È trascorso un mese, ma tutto sembra nuovo. Per Alessandro Zarino la dolce metà è una scoperta continua ed è contento di aver trovato una come lei nella sua vita. Rispetto al programma si stanno vivendo in modo diverso ed hanno trovato la propria dimensione. Hanno voluto azzerare tutto, senza rancori.

Indivisibili

La Burchielli spiega che dal momento di lasciare gli studi tivù hanno speso la quasi totalità del tempo insieme. E più trascorrono le settimane e più stanno bene. Si sono compresi, hanno preso le misure e si sono focalizzati esclusivamente su sé stessi. È andata meglio delle aspettative.

Sul fatto se sia o meno possibile parlare di amore, Alessandro Zarino preferisce volare basso. È un’intesa forte, ma non sa ancora se sia definibile amore. Nella vita non crede di essersi mai stato innamorato, perciò non saprebbe nemmeno quale connotazione attribuire al sentimento. Certamente prova qualcosa di molto forte nei confronti della Burchielli: è davvero felice.

La stessa Veronica rimane guardinga. Nelle recenti settimane si sono soprattutto concentrati sul dimostrarsi le emozioni percepite invece che dare etichette. Sono legati, si godono la reciproca compagnia 24 ore su 24 e seguono l’istinto naturale. Se ciò succede, allora c’è un sentimento importante alla base e lo vogliono dichiarare al mondo.

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli corrono spediti

Dunque, Alessandro svela i progetti già in cantiere. Pensano di lanciarsi nella convivenza e valutano quale tra Roma e Milano risponda meglio alle esigenze. Tra Napoli e il capoluogo lombardo, dove lui ha ancora casa, hanno passato poco tempo lontani. Sono alla ricerca di una soluzione il maggior stabile possibile, totalmente loro.

Non lo nega Alessandro: sogna di tornare a vivere in Australia e trasferirsi per un periodo a Los Angeles così da concretizzare alcuni suoi progetti sul crossfit. In tal caso, a Veronica piacerebbe accompagnarlo. Viaggiare è una passione in comune.

A Uomini e Donne ebbero numerosi scontri. Usciti dalla bolla televisiva Alessandro e Veronica paiono aver risolto le incomprensioni!