Ricordate Angela Favolosa la Cubista del trono over? Eccola oggi

Angela Favolosa Cubista è stata una delle protagoniste più conosciute del trono over e certamente i fans di Uomini e Donne la ricordano molto bene.

La bionda signora siciliana tutta pepe è stata, per diverso tempo, un’ospite fissa della trasmissione dove portava la sua allegria e i suoi esilaranti balli da discoteca. Da alcuni anni, però, Angela è scomparsa dal piccolo schermo. Ma dov’è finita? E, soprattutto, com’è oggi colei che tra le dame del trono over è tra le più amate di sempre?

Angela Favolosa Cubista e la mancata riconferma a Uomini e Donne

Abbiamo cercato di comprendere cosa ci possa essere stato dietro la decisione di Angela Favolosa Cubista di non partecipare più a Uomini e Donne. Abbiamo appreso, però, che questa scelta non è dipesa dalla peperina siciliana.

Pare che, semplicemente, Maria De Filippi abbia deciso, insieme al suo staff, di non riconfermare la presenza della donna all’interno della sua trasmissione. Una decisione che di certo sarà costata molto alla redazione del programma, da sempre molto affezionata alla donna.

La motivazione, a dire il vero, non è chiara neanche ad Angela Favolosa Cubista che, anzi, parla con moltissimo affetto della sua esperienza al trono over. Ribadisce quanto bene abbia voluto alla padrona di casa, Maria De Filippi, e quanto bene si sia trovata in quella che, dopo tanti anni, era una seconda famiglia per lei.

La mancata partecipazione, dunque, non è dipesa dalla sua volontà ed i motivi che stanno alla base di questa scelta non sono mai stati resi noti neanche alla diretta interessata.

La vita di Angela adesso

Ma com’è, adesso, la vita di Angela Favolosa Cubista? Non ha certamente perso il brio e l’allegria che portava, settimana dopo settimana, negli studi di Mediaset. Oggi è una donna di 76 anni che continua a ballare per divertirsi e divertire. Gira tutta l’Italia portando nelle varie discoteche del bel Paese il suo personaggio che in tanto hanno molto amato.

Magari il palcoscenico che la vede protagonista non è più quello televisivo, ma anche al di fuori Angela rimane una signora provocante, sempre divertente, truccata e, soprattutto, coinvolgente.