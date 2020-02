‘Questa è la nostra ultima puntata da…’: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’annuncio su La vita in diretta

Da lunedì La vita in diretta in onda da Sanremo

Quella del 31 gennaio 2020 non è solo l’ultima puntata settimanale e del mese de La vita in diretta. Lo storico rotocalco della prima rete della tv di Stato condotta quest’anno da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, almeno per cinque giorni non va più in onda dagli studi Rai della Capitale. Per quale motivo? Lo hanno svelato gli stessi padroni di casa della trasmissione concorrente a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Nello specifico hanno annunciato che da lunedì andranno in onda in diretta da Sanremo per via della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Subito dopo ha preso la parola l’ex volto del Tg1 dicendo che c’è grande preoccupazione per via del Coronavirus.

Giovanna Civitillo inviata speciale De La vita in diretta a Sanremo

Come accennato prima dalla prossima settimana Lorella Cuccarini e Alberto Matano lasceranno la Capitale per recarsi nella cittadina Ligure. Infatti La vita in diretta andrà in onda da Sanremo in occasione della kermesse canora. Lo studio del programma Rai sarà allestito nello storico Palafiori.

Da quest’anno c’è una novità. Vista la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo sarà l’inviata speciale per La vita in diretta dal Teatro Ariston. Nel frattempo, riguardo il padrone di casa de I Soliti Ignoti – Il Ritorno non si placano le polemiche. Per cosa? Per le dichiarazioni considerate sessista, fatte durante una conferenza stampa.

La vita in diretta: gli ascolti aumenteranno per Sanremo 2020?

Visto il grande interesse intorno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, il rotocalco La vita in diretta riuscirà a risollevare gli ascolti tv. Ricordiamo che il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano dal lunedì al venerdì viene sempre battuto dalla concorrenza ovvero Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Il contenitore televisivo della tv di Stato viene visto da una media di due milioni di telespettatori, ma in occasione dla messa in onda della kermesse canora potrebbe esserci un incremento di share. Non resta che attendere la prossima settimana.