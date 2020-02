Antonella Mosetti: una confessione mai fatta “Lo sono da tre anni”

Arriva una confessione inedita da Antonella Mosetti,la showgirl è single da più tre anni ed è felicissima!

Splendida e sempre in forma perfetta, la bellissima showgirl Antonella Mosetti si è raccontata in un’intervista rilasciata a ‘Gossip.it’. La Mosetti ha parlato della sua vita privata, dei suoi amori passati e del suo presente. Ha rivelato anche un dettaglio di cui non aveva mai parlato prima.

Di cosa si tratta? La bella e sensualissima Antonella è single da più di tre anni, ed è molto felice di esserlo! Una confessione inedita, quella della Mosetti, che spiazza tutti e che sembra quasi impossibile.

La showgirl ha detto che non pretende di trovare l’uomo giusto, probabilmente lo aveva già trovato, però lo ha lasciato. Adesso sta bene da sola, è serena e non vuole che nulla sconvolga la sua quotidianità.

La Mosetti parla del suo futuro lavorativo

Nel corso dell’intervista la Mosetti ha parlato di lavoro e di cosa le piacerebbe fare in tv. Adora ad esempio Le Iene, un programma che da sempre segue, ma ha anche aggiunto che le piacerebbe fare Sanremo. Ogni anno il suo nome è stato tra quelli papabili, ma non ha mai avuto la spinta giusta per essere scelta.

Ha anche parlato delle polemiche su Amadeus, e ha detto di non essere d’accordo. Secondo lei le sue parole sono state fraintese e il conduttore voleva dire soltanto che vicino ad un grande uomo ci vuole una grande donna. Ogni tanto la grande donna deve essere anche una donna che appare anche senza apparire.

Antonella Mosetti per il momento sta bene da single

La Mosetti ha voluto sottolineare nell’intervista che lei è una persona normale, che tiene i piedi per terra. Per lei fare questo lavoro è un grande regalo, ma tuttavia non c’è nulla di certo, quindi quando arrivano le occasioni bisogna prenderle.

La sua speranza, tuttavia, è quella di continuare a stare bene e in salute, e di avere la famiglia unita. Nei suoi desideri c’è anche la serenità della figlia, Asia Nuccetelli, avuta con Alex Nuccetelli. Purtroppo i suoi amori non sono durati, da Alex Montano a Davide Lippi, da Stefano Bettarini a Gennaro Salerno.

Le storie su cui aveva creduto di poter costruire un futuro si sono rivelate fragili, ma non ha rimpianti. Adesso vuole godersi in suo status di single e stare bene, poi si vedrà.