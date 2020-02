Alena Seredova incinta a 41 anni, il primo figlio di Alessandro Nasi

Incinta di Alessandro Nasi, Alena Seredova a 41 anni diventerà di nuovo mamma per la terza volta

Si apre una nuovissima pagina nella vita di Alena Seredova. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon diventerà mamma per la terza volta. Invece, per il compagno Alessandro Nasi, erede della famiglia Agnelli, si tratta del primo figlio.

La vita sta regalando alla modella una gioia immensa, che la ripaga dell’incubo vissuto sette anni fa quando scoprì per caso il tradimento del marito. Sette anni fa, infatti, seppe della storia di Buffon con la D’Amico mentre stava ascoltando la radio.

Fu uno choc per lei, che aveva avuto sempre piena fiducia nel marito, e scoprirlo in questo modo brutale la fece stare male. Subito venne bersagliata dalla stampa e non ebbe neanche il tempo di metabolizzare quello choc in privato. All’epoca era sconvolta e le sembrava di essere in un tunnel senza uscita.

Alena Seredova felicissima con Alessandro Nasi

Riemergere non fu facile, ma doveva farlo, per i suoi figli Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 12 e di 10 anni. Per fortuna sul suo cammino incontrò una persona straordinaria, che l’aiutò a risalire dal baratro, e con pazienza le fece riacquistare la fiducia.

Quella persona è Alessandro Nasi, con il quale sta insieme dal 2015, che ha avuto tanta pazienza con lei e l’ha circondata di amore e affetto. Lui ha saputo ricomporre la sua vita, che era stata interrotta bruscamente, e le ha regalato la felicità.

In una intervista la Seredova ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore ad Alessandro. Ha detto infatti che valeva la pena vivere quella sofferenza per avere tutto questo. Adesso, essere incinta a 41 anni per Alena è una vera ode alle seconde possibilità.

La Seredova su Instagram posta scatti dolcissimi

Con due scatti in bianco e nero Alena Seredova ha annunciato su Instagram la sua gravidanza. Si vede il suo pancione circondato dalle braccia di Alessandro. Ha anche scritto una dedica dolcissima, che dice quando l’amore regala la vita.

Un inno quindi alle nuove esperienze, alle vite che vengono ricostruite dopo la tempesta, a chi ha la possibilità di farlo. Nasi è cresciuto negli USA, è cugino di John e Lapo Elkann ed è vicepresidente di Exor, la holding di Agnelli. Per lui è la prima esperienza da papà, quindi tanti auguri!