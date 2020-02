Oroscopo Paolo Fox del 1° febbraio 2020: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° febbraio è qui, per raccontarvi che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Periodo di trasformazione per i nativi del Toro. Giornata caotica per le persone nate sotto il segno Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 1° febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche se febbraio è un mese che porta buone opportunità in amore, in questa giornata possono esserci dei conflitti. Nell’ambito lavorativo dovete avere un po’ di pazienza.

Toro – State vivendo un grande periodo di trasformazione, non solo interiore ma anche esteriore. Il desiderio di togliervi una piccola soddisfazione o cambiare casa è già presente dall’anno scorso. Incontri fortunati in questo weekend.

Gemelli – Giornata troppo frettolosa per i vostri gusti. Molti di voi si sono fermati per riflettere e hanno notato che questa settimana ha portato solo forti disagi. In amore serve attenzione, se ci sono dispute o lontananze dovete recuperare il rapporto con molta pazienza.

Previsioni di sabato 1° febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Non sempre le vicende familiari sono facili da gestire. Opportunità in arrivo in questo weekend, sfruttatela. Se a gennaio c’è stata una disillusione, dovete accettarla come esperienza di vita. Molto presto le cose cambieranno.

Leone – Se ci sono tensioni in amore e vi state giocando il futuro di un rapporto, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di aspettare. In questi giorni siete dubbiosi, non sapete se continuare o no un certo progetto o una certa relazione. Nervosismo in agguato.

Vergine – Anche se l’inizio di questo mese non è al top, febbraio e marzo saranno due mesi di grande recupero per i sentimenti. Al momento, non avete molti impegni lavorativi. Questo sabato è un po’ frenetico per quanto riguarda il campo professionale.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Da qualche tempo vi sembra di vivere nel caos ma l’oroscopo vi consiglia di aspettare, presto si sistemerà tutto. Chi vuole fare cose nuove, al momento, è vincolato da un accordo e quindi sente di aver le mani legate. Per liberarvi di questo peso dovete aspettare la primavera. In amore, febbraio lascerà in piedi solo le storie vere.

Scorpione – Questo weekend potrebbe affaticare il vostro fisico. Tuttavia, se nel recente passato avete già vissuto un momento di forte stanchezza, in questa giornata dovete cercare di riposare. Avete bisogno di tranquillità.

Sagittario – Tra qualche giorno arriverà una sorpresa. Anche se il mese di gennaio non è stato proprio tra i migliori, febbraio rivelerà la sua natura passionale già dalla prossima settimana.

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sabato e domenica sono due giornate ideali per fare nuove conoscenze, innamorarvi o valutare una storia del passato. Entro maggio avrete una riconferma. Preparatevi, perché ci sarà una bella soddisfazione.

Acquario – Dal punto di vista emotivo, sabato e domenica potrebbero nascere dei piccoli conflitti. Al momento non avete una grande energia e servirà la massima prudenza nei rapporti interpersonali. Magari non sapete neanche voi che cosa fare ma dal punto di vista professionale dovete iniziare a pensare a un progetto.

Pesci – Questo weekend porta alla luce una grande energia e proprio per questo motivo vi ritenere soddisfatti di come sono andate le cose in questa settimana. Se dovete superare una crisi lavorativa o un esame, con un po’ di preparazione avrete un grande successo.