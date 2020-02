‘Due anni senza di te…’: Antonella Clerici, il lutto difficile da superare [FOTO]

Antonella Clerici: due anni dalla morte del suo cane Oliver

Sono trascorsi esattamente un paio d’anni da quando Oliver non c’è più. Antonella Clerici lavorava ancora al cooking show La Prova del cuoco quando, attraverso il suo account Instagram e subito dopo in diretta su Rai Uno, annunciava un lutto.

Infatti il 14 gennaio il suo adorato labrador se ne è andato via dopo aver passato tanti anni al fianco della conduttrice lombarda. In quell’occasione quest’ultima ha commosso tutti i telespettatori perché una volta giunta in studio non era riuscita a contenere l’emozione.

Infatti dopo aver salutato il pubblico iniziò a piangere. Per il secondo anniversario della morte del suo amico a quattro zampe, la padrona di casa di Ti lascio una canzone lo ha ricordato nuovamente sui social network.

Lo straziante ricordo su Instagram

I tantissimi seguaci di Antonella Clerici hanno avuto l’ennesima dimostrazione che quest’ultima è una donna con un cuore immenso e di una sensibilità come poche. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco era molto legata al suo adorato Oliver, un labrador di 15 anni che aveva condiviso con lei sia momenti felici, che quelli brutti.

La sua morte avvenuta un paio di anni fa, infatti, ha lasciato un vuoto incolmabile alla compagna di Vittorio Garrone ma anche alla figlia Maelle. Per questo motivo la professionista Rai gli ha voluto rendere omaggio con una nuova foto sul suo profilo Instagram. Nello specifico la Clerici ha fatto vedere il suo cane Oliver mentre era in compagnia di Maelle, a cavallo, quando era ancora molto piccola.

Al fianco dello scatto in questione, la presentatrice lombarda ha scritto la seguente didascalia: “Due anni senza di te adorato Oliver, un privilegio per Maelle aver potuto giocare tanto con te. Amore in finito”. (Continua dopo il post)

Ritorna Ti lascio una canzone con Antonella Clerici

Ovviamente la foto condivisa da Antonella Clerici su Instagram ha commosso gran parte dei follower che la seguono. Infatti, in pochissimo tempo il post ha ricevuto migliaia di likes e numerosi commenti di sostegno. Nel frattempo la conduttrice lombarda si sta preparando alla nuova edizione di Ti lancio una canzone che prenderà il via a tarda primavera in prima serata su Rai Uno.