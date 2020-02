Dopo le diverse voci che si erano susseguite nei giorni scorsi, adesso è finalmente ufficiale: Serena Enardu è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. Una puntata ricca di emozioni, quella di ieri sera, sia per la dama sarda che per il suo ex compagno Pago.

Dopo la terribile esperienza a Temptation Island VIP della scorsa estate, i due avevano interrotto una storia che durava da 7 anni. Adesso, però, i presupposti per una ripartenza sembrano esserci tutti. E l’ingresso di Serena nella casa può solo essere un punto a favore di questa bella storia d’amore a lieto fine che potrebbe sfociare nel matrimonio.

Serena Enardu e la sorpresa a Pago

Alfonso Signorini aveva preannunciato, già la scorsa puntata, che Pago avrebbe rivisto Serena ieri sera. La sorpresa è stata emozionante e si è svolta nel privè, dove Pago è stato bendato per riceverla al meglio. È stata Serena stessa a togliergli la benda. I due si sono guardati un attimo intensamente e si sono abbracciati, con lei in lacrime per l’emozione e per la grande felicità.

Una coppia che si sta riformando e che Pupo ha evidenziato essere tra le più discrete mai viste al Grande Fratello VIP. Un abbraccio, un bacio a stampo, nulla di eccessivo per Serena Enardu e il suo Pago che, si vedeva, toccava il cielo con un dito.

Serena, la nuova concorrente ufficiale del GF VIP

Suggellata la sorpresa con un bacio vero dietro una tenda, Serena Enardu e il suo Pago vengono divisi. Lui rientra in confessionale, lei rimane nel privè. Sarà la donna ad entrare per prima nella casa del Grande Fratello VIP. Potrà così, iniziare a presentarsi agli altri concorrenti senza, però, svelare di essere una nuova concorrente.

Quando Pago rientra in casa dal confessionale e vede Serena in salone rimane di stucco. I due si abbracciano forte e Signorini annuncia ufficialmente che la donna è una nuova concorrente. Pago è molto chiaro e lo esprime con un sonoro “Sono felicissimo”.

Chiude il discorso Pupo che dagli studi di Cinecittà, con una certa ironia, commenta “Vi do un consiglio, quest’estate non tornate a Temptation Island”.