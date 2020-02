Oroscopo Branko del 1° febbraio 2020: le previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Branko del 1° febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno da dire gli astri per il vostro segno zodiacale. Problemi irrisolti per i nativi del Cancro. Per le persone nate sotto il segno dei Pesci è una giornata davvero fortunata. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 1° febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata la Luna è positiva e vi aiuta a sistemare questioni scritte-legali. Il contrasto con Saturno rende difficile sciogliere i vecchi legami professionali o sentimentali. Non temete per il vostro futuro, poiché le stelle favoriscono ogni tipo di cambiamento. Non mancano i colpi di fulmine.

Toro – Mercurio si prepara già da adesso a transitare in Pesci e lunedì si mette alla ricerca di nuove occasioni. In questo sabato potete già avviare nuove iniziative, parlatene in casa questa sera. Amore caldo, Venere suggerisce dei viaggi.

Gemelli – Saturno stimola la vostra mente e la rende lucida, fornisce ottime idee per aggirare gli ostacoli che potrebbero nascere nell’ambiente professionale e lavorativo. Questa è una giornata adatta per programmare strategie vincenti. In amore siete dei conquistatori.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Sì alla riscossa professionale, quindi iniziate già a preparare le carte, presto la Luna cambierà e Mercurio diventerà straordinario. Ci sono ancora dei problemi irrisolti nelle collaborazioni e vita di coppia. Evitate di urtare la suscettibilità altrui.

Leone – In questa giornata la Luna viaggia verso il Toro, mentre Urano provoca qualche discussione nell’ambiente pratico, lavorativo e degli affari. Prevenite le mosse degli altri, non fatevi influenzare dalle opinioni altrui, siete un leone non una pecora. Giove ha un particolare interesse per voi e vuole darvi qualche possibilità in amore.

Vergine – In questa giornata ci vuole massima concentrazione. Il lavoro e le questioni pratiche procedono bene grazie a Mercurio in Acquario, Luna si occupa invece degli affari domestici. In amore dovete trovate entusiasmo, ispirazione, forza. Massima attenzione nella salute: bronchi, gola.

Previsioni di sabato 1 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Finalmente è la Luna non è più negativa e in Toro diventa ottima per affari e attività. In amore c’è molto lavoro da fare, Marte vi aiuta ad essere seducenti e molto intriganti. Perché non reinventate quel gioco malizioso che vi permetteva di fare conquiste lampo?

Scorpione – La vostra scarsa resistenza agli sforzi prolungati è dovuta dall’opposizione di Sole-Luna. Il primo quarto offre qualche occasione d’amore ai single. Vivete questo incontro come se dovesse durare per sempre. Sì ai cambiamenti creativi che rispecchino la vostra personalità. Siate superiori.

Sagittario – Al primo posto mettere il vostro amore e date un tocco di fresca passionalità, prima che Marte transiti in Capricorno. Luna in Toro s’interessa della casa. Fisicamente non siete forti come pensate.

L’oroscopo di Branko del 1° febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete sempre pieni di energia creativa ma in questa giornata ci sono anche piccole fortune che vengono dal mondo esterno. In questa giornata, il Toro vi manda una prova di affetto. Il primo quarto di Luna favorisce gli affari, famiglia, casa, bellezza e nuove storie d’amore.

Acquario – Qualche problema di salute, soprattutto alla voce, gola. Dovete riguardarvi un po’ tutti, poiché Luna cambia in Toro e tocca i vostri punti deboli. Dovete essere pronti alla pressione di Urano che metterà in primo piano la famiglia, figli e rapporti con i parenti. Per il vostro amore, l’oroscopo di Branko consiglia di preparare una festa.

Pesci – Giornata baciata dalla fortuna. Siete sempre al centro dell’attenzione grazie al vostro talento e impegno che dura da qualche tempo. Anche il vostro fascino gioca un ruolo importante, Venere rende belle le donne, mentre Giove rinvigorisce l’uomo del segno. Luna fa nascere anche nuove amicizie.