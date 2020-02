Ida Platano esagera, l’intimo trasparente lascia intravedere tutto: che forme (FOTO)

La dama di nuovo in crisi con Riccardo

Ida Platano che da qualche settimana era uscita dal parterre di Uomini e Donne insieme a Riccardo è ritornata negli studi televisivi da sola. Il motivo è dato da una crisi con Guarnieri ma i dettagli ancora non sono stati svelati.

Nello stesso tempo, la dama è sempre attiva sui social e con i propri fan condivide scatti che la ritraggono nel suo quotidiano. Ida oltre ad essere mamma è anche una grande lavoratrice e trascorre la maggior parte del suo tempo nel suo salone di bellezza. A proposito di bellezza, la Platano si prende molto cura del suo corpo e a 42 anni mostra ancora un fisico di una quindicenne…

Ida Platano in intimo trasparente

Come già detto in precedenza Ida non ha nulla da invidiare a nessuno. A confermarlo è un suo scatto postato su Instagram dove si mostra in intimo sexy. La giovane è davvero pazzesca e la sua immagine ha mandato in delirio il pubblico maschile.

La Platano ha scelto un top di pizzo nero mettendo in evidenza il suo prosperoso seno, che quasi fuori esce dalle coppe. Dallo slip è possible vedere il suo lato B perfetto. Continua dopo la foto.

Cosa è successo con Guarnieri?

Ida e Riccardo si sarebbero lasciati, almeno questo è quello che ha lasciato. Dopo essersi presentata negli studi di Canale 5 da sola, la dama non ha voluto parlare di Riccardo ma sembra che i due hanno litigato per colpa di un’agenzia. Si tratta di preciso dell’agenzia di Pamela Perricciolo che tutti abbiamo conosciuto con il Mark Caltagirone Gate.

Secondo alcune indiscrezioni, Ida e Riccardo pensavano molto al loro futuro e il cavaliere sembrava disposto a trasferirsi a Brescia ma solo se riusciva a trovare un lavoro.

In ogni caso, sarebbe entrato nell’agenzia di Pamela e tale motivo avrebbe scatenato un forte litigio nella coppia. Per ora, non c’è nessuna certezza della notizia e bisognerà attendere le loro motivazioni. Avranno un confronto diretto a Uomini Donne?