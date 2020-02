Vanessa Incontrada, “Ho fatto una cosa bruttissima”, perchè soffre così tanto?

L’intervista a Vanessa Incontrada: il suo debutto in Come una madre e il rapporto con suo figlio

Vanessa Incontrada, tra qualche giorno debutterà nella nuova serie di tre puntate Come una madre che andrà in onda su Raiuno- Tutti aspettano questo appuntamento televisivo in quanto la showgirl e attrice, è una di quelle più amate nel panorama nazionale e non.

In pratica, in queste ore, la donna sta iniziando a preparare questa uscita televisiva e racconta qualcosa in più anche su questa importante esperienza lavorativa. In un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Vanessa spiega che le sensazioni prima del debutto sono davvero molto piene di tensione.

Dice di essere contenta, in quanto riesce a sentirsi un’artista completa, in grado di cambiare sempre personaggio e fare anche più tipi di programmi e trasmissioni. Adesso è felice perché può raccontare una storia nuova.

Vanessa Incontrada e la storia di Angela

Il personaggio di Vanessa Incontrada nelle tre puntate di Come una madre è quello di Angela. Angela è una donna che deve confrontarsi con una vita molto difficile. All’inizio della storia perde suo figlio Matteo di 9 anni, in un incidente d’auto.

Inizia a vivere una vita isolata, rispetto al resto del mondo, ricca di sensi di colpa, di dolore. Per lei sarà difficile riuscire a iniziare un cammino diverso. Il suo atteggiamento cambia quando incontra una donna ed i suoi due figli.

La donna sarà uccisa e Angela è costretta a fuggire con i bambini per proteggerli e per metterli al sicuro. Per trovare abbastanza dolore da mettere in scena questo personaggio, l’attrice racconta che ha dovuto cercare la sofferenza dentro di sé e non è stato facile.

Il rapporto con Isal e un brutto episodio sul set

Nell’intervista settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada racconta anche il rapporto con suo figlio Isal. Dice di portarlo sempre meno sul set, ora che fa la prima media.

Tra loro il rapporto è cambiato perché lui riesce a capirla molto meglio rispetto al passato. In più, racconta anche alcuni aneddoti sulle passeggiate in macchina per cantare con suo figlio.

Vanessa, nell’intervista poi confessa che si sente molto legata in generale bambini, tant’è che pure sul set cercava di proteggerli, anche se erano sempre presenti i genitori. Racconta l’episodio in cui per girare una scena triste, ha sgridato in modo brusco i due bambini protagonisti che non riuscivano a smettere di ridere. Una cosa per cui si sente ancora in colpa!