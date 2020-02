Giorgio Manetti dopo l’addio a Gemma è arrivato il vero amore (FOTO)

Giorgio Manetti di Uomini e Donne ha trovato l’amore vero arriva, dopo la fine della storia con Gemma Galgani nella sua vita è entrata Caterina

E’ iniziata una nuova vita per Giorgio Manetti, l’ex cavaliere protagonista del trono over di “Uomini e donne” ha trovato l’amore. Dopo aver lasciato la televisione e aver messo una fine alla sua storia con Gemma Galgani Manetti ha incontrato Caterina.

L’incontro con la sua attuale fidanzata è avvenuto nel 2018, proprio quando stava per finire l’ultima stagione del programma di Maria de Filippi. L’incontro con Caterina ha stravolto la sua vita, e lo ha fatto innamorare.

Come ha già detto egli stesso in una passata intervista, Caterina è una sua ex fidanzata. I due hanno avuto una storia dal 2007 al 2009, poi si sono incontrati di nuovo nel 2018 ed è scoppiata la passione. In lei Giorgio ha ritrovato una donna meravigliosa, proprio come ricordava. (Continua dopo la foto)

Giorgio Manetti convive con Caterina

L’intesa fra Giorgio e Caterina è alta e Manetti sta davvero bene con lei. Insieme hanno riscoperto la stessa intensità di una volta e sono felici e sereni. Oggi la coppia convive a Firenze e conduce una vita normalissima, lontano dai riflettori. Giorgio ha detto in un’intervista rilasciata a Nuovo di essere innamorato e appagato e di avere trovato il vero amore.

Anche se la sua vita è cambiata e c’è un’altra donna, tuttavia Manetti non ha mai rinnegato quanto c’è stato con Gemma. Con la Galgani ha vissuto una storia di sette mesi, e ha sempre affermato di essere stato sincero con lei. Non l’ha mai illusa e le ha sempre detto la verità.

Manetti parla di Gemma Galgani

Giorgio nell’intervista ha detto che nel periodo trascorso con Gemma è sempre stato coerente e fedele. Piuttosto, lui è rimasto sorpreso e amareggiato di quanto accaduto successivamente.

Gemma lo ha infatti accusato di non averla amata e quando erano in studio il pubblico applaudiva lei e contestava Giorgio. Manetti ha ribadito di non avere sensi di colpa perché si è sempre comportato correttamente con lei.

Di Gemma ha detto anche che è una donna intelligente. Tuttavia, di anche che dopo aver passato dieci anni in un programma non può pensare di far credere che cerca l’amore. A tutto c’è un limite, e poi c’è anche l’età, insomma sarebbe il caso che andasse via e che soprattutto imparasse ad amare se stessa.