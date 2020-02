Loredana Lecciso allontanata da Al Bano. Dopo il bacio la lite, colpa di Romina.

Al Bano, Loredana e Romina: continua il triangolo amoroso

Al Bano sono anni ormai che è diviso tra due grandi amori. Il cantante di Cellino presto approderà sul palco di Sanremo e lo farà accanto alla sua Romina. Come Riporta il settimanale Nuovo quella di Carrisi sembra davvero una doppia vita, divisa tra il palco accanto alla Power e a casa dove ritrova sempre Loredana.

Loredana Lecciso il bacio e la lite

Il 2020 è un anno molto importante sia per i fan dei due artisti che per Al Bano e Romina. Infatti, ricorrono i loro 50 anni di matrimonio, se non contiamo ovviamente il divorzio del 2012. Lei ha fatto notare che davanti a Dio sarà sempre sua moglie, ma il riavvicinamento per il momento è soltanto artistico.

Se in tanti speravano in un ritorno di fiamma per ora devono accontentarsi di vedersi insieme solo sul palco. Per quanto riguarda,invece, Loredana sembrano esserci importanti novità. I due come tutti sanno non sono più una coppia già da diverso tempo. Il settimanale ‘Nuovo’, però, rivela che tra Al Bano e Loredana ci sia stato un bacio in pubblico, in un bar davanti agli amici.

La Lecciso, poco tempo fa, a tal proposito, aveva gelato i fan di Romina rispondendo che Carrisi è un uomo di 76 anni e che se avesse voluto tornare con la Power lo avrebbe già fatto. Un vero e proprio siluro quello della bionda che avrebbe confermato in poche parole il riavvicinamento con il maestro.

La sobrette esclusa da Sanremo

Purtroppo ancora una volta per Loredana Lecciso non ci sono buone notizie. La soubrette, dopo essere stata esclusa da ’55 passi nel sole’ non sarà neanche a Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni, le sarebbe stato imposto di non seguire Al bano durante il festival, quindi non la vedremo neanche nel pubblico. Per quale motivo?

Alcune fonti anonime, confermano addirittura che Loredana sarebbe stata allontanata da Cellino. Infatti, ultimamente non alcuni scatti non la vedono più nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, dove viveva fino a poco fa, ma nella sua casa di Lecce. Sarà vero?