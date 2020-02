Justine Mattera da brivido, chiusa in cabina: libere al vento e mani legate (FOTO)

Justine Mattera bollente in cabina

Esplosiva, provocante e super piccante, Justine Mattera ha abituato i suoi 377 mila follower a look trasparenti e succinti. Tra scatti quotidiani e vecchi ricordi, Justine non fa che infiammare il web. Infatti, sono in tanti ad apprezzare le sue curve e i suoi post bollenti. Questa volta, la vediamo in una posa per Playboy dove si mostra totalmente senza veli.

Justine Mattera senza veli per Playboy

A 46 anni Justine si è mostrata senza veli e senza vergogna: fisico statuario e nulla da invidiare alle 20enni. La Mattera ha posato davanti all’obiettivo di Playboy così come mamma l’ha fatta.

Nello scatto in questione la vediamo all’interno di una cabina dalle luci soffuse. Sguardo ammiccante, mani che sembrano legate e soprattutto in primo piano il suo decolletè, completamente in vista. Sotto un slip color carne che però lascia intravedere tutto… (Continua dopo la foto)

Anche in questo caso la donna si è spinta oltre ma nello stesso tempo ha ricevuto i consensi di tutti, in particolar modo del pubblico maschile. Spesso, la show girl ama condividere con i suoi seguaci scatti piccanti che la ritraggono senza veli o in posizioni ‘particolari’.

Le critiche sui social

Come già detto in precedenza, Justine Mattera anche sui social pubblica foto bollenti che mettono in evidenza il suo corpo e le sue forme. La soubrette che ora ha 48 anni non ha affatto vergogna del suo fisico e non perde occasione per mettersi in mostra.

La 48enne è arrivata in Italia negli anni 80 come sosia di Marilyn Monroe e con il tempo è diventata una vera icona di bellezza. Oggi è una moglie e una mamma felice. A tal proposito in tanti la riempiono di indulti criticandola per le sue foto.

Molti pensano che non ha rispetto ne di suo marito e ne delle sue bambine. A quanto pare, anche la sua dolce metà non è affatto sereno delle immagini che posta sua moglie e tempo fa avrebbero anche discusso proprio per questo motivo.