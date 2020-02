Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? “lei non c’entra”

Vanya Stone fa sapere di avere avuto una storia con Paolo Ruffini, è questa la causa della fine della relazione con Diana Del Bufalo? Arriva la replica dell’attrice, vediamo cosa è successo!

Si torna a parlare di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, della fine della loro storia d’amore, ma tra loro ecco che spunta Vanya Stone. Chi è la Stone? La bella tatuatrice e aspirante pupa è una ragazza di trent’anni che alcuni giorni fa ha reso sui social di avere avuto una relazione con Ruffini.

La Stone ha pubblicato il post il 7 gennaio scorso e aveva raccontato che si erano incontrati ai casting de La pupa e il secchione. Vanya aveva sostenuto il provino come tutte le altre e secondo lei era andato brillantemente.

C’era già anche una sorta di pre-contratto redatto, tuttavia non venne confermata la sua partecipazione al programma. Secondo lei, la colpa della sua esclusione alla trasmissione è stata proprio di quella relazione che lei stava vivendo con Ruffini, conduttore del programma. (Continua dopo la foto)

Paolo Ruffini e Vanya Stone si sono conosciuti al casting

La Stone ha rivelato su Instagram che lei e il conduttore Paolo Ruffini stavano insieme mentre lui era legato all’attrice Diana Del Bufalo. La giovane non ha nascosto la sua amarezza per essere stata esclusa dal programma quando ormai sembrava che avesse superato il provino.

Nel suo post la tatuatrice ha sottolineato il fatto che le era già stato inviato il pre-contratto, quindi era tutto a posto fino a quel momento. Cosa è successo quindi? Forse qualcuno ha avuto paura che lei rivelasse la relazione con il conduttore?

Le parole della tatuatrice sono inequivocabili e anche quando ha parlato della fine della storia con Ruffini è stata chiarissima. Infatti, pare che dopo le sue parole il Ruffini l’avesse bloccata da tutto per paura che lo sputtanasse.

La Del Bufalo replica e dice che Vanya non c’entra nulla

Non è arrivata nessuna replica al post della Stone, probabilmente Paolo Ruffini ha deciso di non rispondere per non fomentare le critiche. Ormai d’altronde è acqua passata, non ha una relazione con lei ma è finita anche la sua storia con Diana.

E’ stata però proprio Diana Del Bufalo a parlare di quanto detto dalla tatuatrice. L’ex fidanzata di Paolo Ruffini ha replicato infatti dicendo che non è stata lei la causa della fine della loro relazione.

L’attrice ha detto che c’è stato molto altro, una serie di cose che sono accadute anche prima. La Del Bufalo oggi sarà a Verissimo e parlerà anche di questo.