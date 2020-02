Uomini e Donne, colpo di scena: Barbara De Santi avrebbe abbandonato il programma. Il motivo

Nuovi colpi di scena al trono over di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne sembra che Barbara De Santi abbia deciso di abbandonare il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo circa due anni di assenza, la dama è tornata a far parte del parterre e ma le polemiche su di lei sono sempre le stesse. Nell’ultima registrazione la maestrina non si è presentata in studio, vediamo insieme cosa è successo.

Barbara De Santi al centro delle polemiche

Continua il grande successo di Uomini e Donne e in particolar modo del Trono Over. Accanto a Gemma Galgani troviamo un’altra grande protagonista che nelle ultime settimane è continuamente sotto attacco. Le anticipazioni sull’ultima registrazione riguardano proprio Barbara De Santi, spesso discussa e ostacolata.

La dama è continuamente al centro delle polemiche per via delle sue frequentazioni. Infatti, la donna è quasi sempre messa sotto interrogatorio da parte di Gianni Sperti che non crede affatto alla sua buona fede. Nelle ultime puntate, Barbara sta portando avanti la conoscenza con Marcello, la me sue intenzioni non convincono il pubblico. Sì perché la De Santi per il suo corteggiatore almeno fino ad oggi non ha mai espresso parole positive ma solo dubbi e critiche.

La dama dice addio al trono over?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Il Vicolo delle News, nell’ultima puntata del Trono Over che è stata registrata pochi giorni fa, Barbara De Santi non era presente. Ma la dama non è stata l’unica a non presentarsi, infatti, non c’erano nemmeno Luca e Simone. Cosa sarà successo?

Barbara ha forse deciso di lasciare la trasmissione a causa delle continue critiche? D’altronde la donna ha ribadito più volte di stare bene anche da sola, e di non aver nessun problema a non trovare un compagno.

A parte questa motivazione, potrebbe trattarsi semplicemente di un problema di lavoro o anche di salute. Per ora, quindi, nulla di certo e la redazione mantiene la massima discrezione. Non resta che aspettare nuove puntate per scoprire qualcosa in più sulla vicenda.