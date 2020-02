Sossio Aruta e Ursula Bennardo, conoscete la loro casa? Dove vivono gli ex del trono over

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nonostante abbiano ormai lasciato da un bel pò Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, sono ancora oggi una delle coppie più amate.

Protagonisti, per quasi due anni, del trono over, tra alti e bassi sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, suggellato anche dalla nascita, qualche mese fa, della piccola Bianca. Di loro conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto dove vivono?

La casa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

I due innamorati vivono in Puglia, terra d'origine dell'ex dama. Il bomber di Castellammare ha per lei lasciato tutto e si è trasferito l'anno scorso a Taranto. Ha dunque cambiato completamente vita per costruire un progetto di famiglia con lei, e ci ha visto più che bene. Oggi infatti sono felici ed innamoratissimi. Dalle foto che è possibile reperire su Instagram, si capisce che gli ex protagonisti del trono over, vivono in una bellissima casa, arredata con gusto.

Un arredamento sicuramente molto romantico ed elegante che rispecchia il carattere della dama.

Ursula è solita fotograrsi in casa e nulla sembra essere lasciato al caso.

Il ritorno al trono over con la piccola Bianca

Li abbiamo visti litigare, rincorrersi, dirsi addio, ma alla fine, complice anche la loro esperienza a Temptation Island Vip, reality in cui si sono riscoperti, l’amore ha avuto il sopravvento su tutto. La coppia è tornata negli studi del trono over di Uomini e Donne di recente, accompagnati dalla loro prima figlia, la piccola Bianca. Un momento che particolarmente emozionante che ha colto di sorpresa anche la padrona di casa Maria De Filippi, visibilmente commossa dal lieto fine tanto atteso.

Oggi le cose tra di loro proseguono a gonfie vele e Sossio è ritornato anche a giocare, lasciando il lavoro in un supermercato che da qualche mese stava svolgendo. Non si sa ancora quando riusciranno a convolare a nozze: lui l’anno scorso (entrambi hanno una matrimonio finito alle spalle) le ha chiesto la mano, ma alla fine la notizia della nascita della loro prima figlia ha stravolto tutti i piani. Che sia questo l’anno delle tanto attese nozze?