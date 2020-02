Elodie, Marracash che fine hai fatto? A Sanremo da sola: crisi e lontananza

View this post on Instagram

Non sono mai stata una troppo attaccata alla famiglia, ho sempre pensato che una persona debba trovare la forza di farcela da sola. Prendere, correre, cadere, rialzarsi. Questa era la mia vita, questo era quello che pensavo. Da qualche tempo però ho capito che non deve essere sempre così, che a volte lasciarsi andare alle emozioni non è poi così male. Oggi esce su tutte le piattaforme digitali il mio disco, THIS IS ELODIE. Questa sono io, questo il mio passato, ma soprattutto è il mio futuro. Ne sono fortemente orgogliosa e spero che ora possa piacere a tutti voi. 🤍 Trovate il link in bio. #thisiselodie