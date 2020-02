“Per me non sei mai morta…”: Nadia Toffa, spunta il commovente messaggio di un fan

Il ricordo della Iene sempre vivo sui social

Nadia Toffa è scomparsa tragicamente lo scorso 3 agosto. Da allora sono passati diversi mesi ma il suo ricordo resta ancora vivo. Di sicuro perchè la Iena è stata una dei personaggi più amati della redazione.

Nel corso della sua carriera è sempre scesa in campo accanto ai più deboli , portando avanti battaglie importanti come l’inchiesta sull’Ilva e della Terra dei fuochi. In tutti questi anni Nadia Toffa ha cercato di dare giustizia a quelle povere famiglie che si sono sentite abbandonate dallo Stato ma purtroppo però quel brutto male ha prevalso su tutto, portandosela via.

Il messaggio straziante di una fan

L’account social di Nadia Toffa non è stato sospeso e in tanti continuano a lasciarle messaggi di affetto. L’ultima sua foto risale al primo luglio, bella, solare e sorridente. Ad ogni modo poche ore fa un utente ha lasciato un dolce pensiero rivolgendosi a tutti coloro che soffrono ma sopratutto alla famiglia della giornalista.

Con poche parole, la fan ha detto che per lei Nadia non è mai morta e ogni volta che la pensa la ricorda sempre con il sorriso, senza le fatiche ha dovuto sopportare per tanti mesi. Ecco il messaggio dettagliato scritto dall’utente che ha commosso il web:

Altro tragico lutto a Le Iene

Pochi gironi fa un altro lutto ha sconvolto la redazione de Le Iene. Dopo l’addio a Nadia Toffa i suoi colleghi si sono trovati difronte ad un grande dramma. Loredana Guida ha perso la vita per una malaria non accertata. Una morte improvvisa che poteva essere evitata con una giusta diagnosi.

La giornalista, infatti, ha contratto la malaria terzana maligna durante un viaggio in Nigeria avvenuto qualche settimana prima. Arrivata al Pronto Soccorso ad Agrigento, ha atteso diverse ore per essere visitata la lunga attesa l’ha costretta a tornare a casa. Dopo la perdita di coscienza e lo stato di coma, la povera donna ha perso la vita. Intanto la procura ha aperto un’inchiesta e si indaga per capire cosa realmente è accaduto.