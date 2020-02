‘Lo stai molestando…’: Barbara D’Urso nei guai, ecco il Video che la ‘incastra’

La conduttrice televisiva si scatena con Danny Dosio

Continua il grande successo di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, ogni settimana va in onda con ben tre trasmissione e tutte portano grandi ascolti alla rete Mediaset. Oltre ai dati Auditel televisivi, Carmelita è anche molto seguita sui social dove conta circa più di due milioni di follower.

Su Instagram condivide foto e video che ritraggono sia nel quotidiano ma anche all’interno degli studi di Cologno Monzese. E proprio nel suo camerino che Barbara si è scatenata in una simpatico balletto insieme al suo amico Denny Dosio. In tanti hanno apprezzato il siparietto mentre altri si sono letteralmente scagli contro di lei.

Barbara D’Urso offesa sui social

Barbara D’Urso sui social ama condividere scatti e video che la ritraggono insieme ai suoi ospiti e non. In questo caso, Lady Cologno, poche ore fa ha pubblicato una clip che sta facendo molto discutere sul web.

Nel dettaglio la vediamo insieme a Denny Dosio. Lui fa finta di dormire e Lei lo sveglia strattonandogli i capelli e lanciandogli dalle mani l’orsacchiotto. Entrambi poi, iniziano un balletto e si divertono proprio come due bambini. (Continua dopo il post)

Ultimamente, Lady Cologno ha conquistato anche Tik Tok e proprio sul nuovo social sta sbancando. Nella clip condivisa su Instagram, Barbara è stata presa di mira da numerosi follower. Dando uno sguardo ai commenti qualcuno ha addirittura offeso la presentatrice dicendole di smetterla di molestare il giovane influencer.

Nessun problema grave per Carmelita

Pochi giorni fa Barbara D’Urso è dovuta recarsi in ospedale per sottoporsi ad una visita medica. La nota conduttrice Mediaset ha rassicurato in secondo momento tutti i fans che avevano manifestato molta preoccupazione per il suo stato di salute.

A quanto pare nulla di grave ma solo una semplice un’ecografia alla caviglia destra dovuta a dei dolori. Per ora i medici le hanno consigliato di evitare sforzi e sopratutto allenamenti faticosi. Di conseguenza, dovrà fare molta attenzione e portare una fasciatura per almeno un mese.