Avete mai visto la compagna di Giorgio Manetti? Ecco Caterina, molto simile a Gemma Galgani [FOTO]

Giorgio Manetti presenta la sua compagna

Da circa tre anni Giorgio Manetti non fa più parte del Trono over di Uomini e Donne. Il gabbiano fiorentino è felicemente innamorato di Caterina, una 53enne anch’essa del capoluogo toscano.

I due si conoscevano prima della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, poi lui ha avuto la storia con Gemma Galgani e si sono allontanati. Dopo l’addio al programma di Canale 5 si sono rincontrati e c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma.

Chi è Caterina, la fidanzata del gabbiano fiorentino?

Da tempo Giorgio Manetti non appare sul piccolo schermo anche se ogni tanto viene contattato da alcuni settimanale di gossip per rilasciare un’intervista. Da qualche tempo l’ex cavaliere toscano è uscito allo scoperto mostrando a tutti la sua nuova compagna, Caterina. Quest’ultima anche se da tempo vive a Firenze è originaria di Bolzano.

Ricordiamo che lei e l’ex di Gemma Galgani hanno avuto una storia d’amore durata due anni, ovvero dal 2002 al 2009, per poi ritrovarsi poco tempo fa. Nel corso di un’intervista Manetti ha confessato che lei era la sua fidanzata e si sono rivisti dopo che lui ha salutato il parterre senior di Uomini e Donne. La descrive una persona meravigliosa, pulita dentro e inoltre tra loro c’è la stessa passione che avevano un tempo. (Continua dopo la foto)

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

E pensare che qualche mese fa girava voce sul web che Giorgio Manetti e Caterina fossero in crisi. Un’indiscrezione che non è mai stata confermata dai diretti interessati. Da qualche tempo convivono insieme vicino il capoluogo toscano, per la precisione sulle colline che costeggiano la città. I due fanno sul serio e non è escluso che in un futuro non troppo lontano convolino a nozze.

Di recente il gabbiano è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani augurandole il meglio e che prima o poi trovi la persona giusta. Poi ha criticato il fatto che la dama torinese è all’interno del Trono over di Uomini e Donne da ben dieci anni, quindi le ha proposto almeno altrettanti di rimanere lì dentro.