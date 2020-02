Maria de Filippi derisa alle spalle da una dama, scoperti i messaggi : “Sembra un uomo, si copre le rughe”

Nuovo scandalo a Uomini e Donne: una dama nella bufera

Ormai lo sappiamo benissimo che i social non perdonano e che qualsiasi cosa facciamo tutto viene a galla. Questo è quello che è successo ad una dama di Uomini e Donne che diverso tempo fa ha preso in giro fortemente Maria De Filippi.

Stiamo parlando della nuova arrivata Antonella Brini, dama che si è messa in vista come rivale di Gemma Galgani nella conoscenza Jean Pierre. Vediamo dei dettagli cosa è successo.

Antonella Brini offende Maria De Filippi

I fan più attenti ed appassionati del programma di Maria De Filippi hanno fatto una scoperta a dir poco sconcertante. Dando uno sguardo al profilo Twitter di Antonella, si è scoperto che la donna anni addietro prendeva in giro Maria. Nel dettaglio, il post da lei pubblicato fa riferimento alla partecipazione della De Filippi a Sanremo insieme a Carlo Conti, quindi parliamo del 2016.

Con parole poco carine e molto offensive, la donna mette in risalto le rughe nel collo e nel petto della moglie di Maurizio Costanzo, affermando che sta invecchiando. Non contenta critica il suo modo di camminare e di porsi dandole del maschiaccio. Cosa risponderà la conduttrice dopo aver letto queste offese?

Chi è la nuova dama del trono over?

Antonella Brini è arrivata da poco a Uomini e Donne. La dama è entrata subito in conflitto Gemma Galgani e tra le due sono nate diverse discussioni. Entrambe si sono contese per diverse settimane Juan Pierre, mollandolo entrambe.

Nell’ultima puntata del Trono Over, la settantenne ha stupito tutti durante la sfilata che vedeva come tema ‘Seducente come in un film’, Antonella si è presentata con tutta la sua eleganza cantando il brano “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo con una voce molto intensa che ha lasciato senza parole anche le dame del programma.

La sua esibizione è stata da standong ovation e oltre a portare a casa la vittoria ha fatto capire alle sue colleghe che non bisogna per forza spogliarsi per conquistare un uomo.