Avete mai visto la figlia di Pietro Taricone? Ecco la splendida Sophie, oggi 14enne [FOTO]

Il ricordo al GF Vip e di Barbara D’Urso su Pietro Taricone

In queste ultime settimane si è parlato molto di Pietro Taricone e della terribile morte che ha fatto per via della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, tra i vari concorrenti entrati nella casa di Cinecittà c’erano Salvo Veneziano, poi squalificato e Sergio Volpini. Entrambi erano compagni d’avventura dell’attore campano nella prima edizione del reality show di Canale 5.

Inoltre, anche Barbara D?urso lo ha voluto ricordare in una puntata di Live Non è la D’Urso con la conseguente uscita dallo studio di Cristina Plevani per la forte emozione. Quando è venuto a mancare la figlia Sophie era ancora molto piccola, ora invece è un’adolescente.

Ecco Sophie Taricone: una bella 14enne

L’affascinante Kasia Smutniak, ex compagna di Pietro Taricone, in occasione della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha accompagnato il produttore Domenico Procacci, molto più grande di lei e attuale fidanzato e padre del suo secondo figlio. Sul red carpet ha sfilato anche la bella Sophie, ormai 14enne. Aveva solo 5 anni quando il genitore è morto a causa di un terribile incidente col paracadute, sport che adorava molto.

In tutti questi anni la nota attrice ha voluto mantenere la primogenita lontano dai riflettori e dai giornalisti per tutelarla da un mondo cattivo che l'avrebbero messa in grossa difficoltà e non l'avrebbero di certo aiutata ad affrontare il terribile lutto familiare.

La morte di Pietro Taricone col paracadute

Era giungo del 2010 quando Pietro Taricone, 35enne, precipitò per colpa di una manovra azzardata e, dopo una lunga operazione chirurgica l’attore venne a mancare. Una grande perdita per la famiglia, ma soprattutto per la sua compagna di vita Kasia Smutniak che aveva condiviso con lui solo sette anni insieme.

Una mancanza che ha rafforzato ancora di più il legame dell’attrice con la figlia Sophie. Quest’ultima ha preso la bellezza dalla madre anche se è molto somigliante al compianto ex concorrente del Grande Fratello.