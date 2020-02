Avete mai visto le figlie di Michele Cucuzza? Ecco Matilde e Carlotta, due splendide ragazze [FOTO]

Michele Cucuzza protagonista del Grande Fratello Vip 4

Uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip è Michele Cucuzza. Quest’ultimo è tornato sul piccolo schermo a livello nazionale dopo un periodo in sordina nelle emittenti regionali in Sicilia. Il gieffino è un grande giornalista che per anni è stato il volto del Tg2 e successivamente conduttore de La vita in diretta su Rai Uno.

Negli ultimi giorni l’uomo ha avuto una forte discussione con Andrea Montovoli e tra i due sono volate delle parole grosse. E pensare che quest’ultimo potrebbe venirgli figlio. E a proposito di questo, avete mai visto le figlie di Cucuzza? Sono nate da due relazioni differenti.

Matilde e Carlotta: le due figlie del giornalista siciliano

Per ben dieci anni è stato il volto de La vita in diretta, un programma che all’epoca non aveva rivali. Per quanto riguarda la vita sentimentale del giornalista è stata molto movimentata. 998 al 2008. Ha avuto due relazioni sentimentali importanti: una con una giornalista francese da cui è nata la primogenita e la seconda con una collega conosciuta nella televisione di Stato.

Stiamo parlando di Matilde e Carlotta che abitano una a Parigi e l’altra a Milano. Sembra proprio che il concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stato sempre un padre presente e abbastanza affettuoso senza mai essere ostacolato dalle rispettive madri delle ragazze. (Continua dopo il post)

La nuova compagna di Michele Cucuzza

Al momento il cuore di Michele Cucuzza è di nuovo impegnato. L’ex giornalista del Tg2 ed ex conduttore de La vita in diretta sta insieme alla dottoressa estetica Rosanna Caltizzone, un’affascinante donna calabrese che è riuscita a far innamorare ancora una volta il bel siciliano.

In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, durante un’intervista Cucuzza ha detto che in televisione ha praticamente fatto tutto ma gli mancava ancora un reality show. “In fondo poi è solo un gioco. Sono curioso di vedere come reagirò a una serie di privazioni”, ha concluso il gieffino.