Martina Smeraldi a luci rosse su Instagram: la musa di Rocco Siffredi esagera [VIDEO]

Martina Smeraldi, vero nome Alessandra, è diventata una delle “muse” di Rocco Siffredi. La ragazza, appena 19enne, originaria di Cagliari, si è fatta strada nel mondo del gossip per alcune sue dichiarazioni decisamente forti circa la sua vita intima. Senza troppo imbarazzo ha infatti affermato di aver avuto dei rapporti completi all’età di 12 anni e di essersi imbattuta in diverse esperienze in età adolescenziale. (Continua dopo la foto)

Chi è Martina Smeraldi musa di Rocco Siffredi

Martina è iscritta all’università e frequenta la facoltà di Scienze dei Servizi Giuridici. Da qualche tempo ha intrapreso una carriera nel mondo dei film a luci rosse, una scelta che non ha mai rinnegato e alla quale è arrivata per sopperire, come da lei stessa raccontanto, al suo forte senso di esibizionismo.

La sua decisione di diventare attrice di film per adulti ha creato una rottura con la sua famiglia, in particolar modo con suo padre. La bella sarda ha infatti confessato che quest’ultimo non le rivolge più la parola e che ha dissentito fortemente con la sua scelta di vita.

Reginetta di Instagram

Martina Smeraldi lo scorso ottobre è stata anche ospite di Barbara D’Urso nel salotto tv di Live Non è La D’Urso, dove si è raccontata senza filtri e reticenze. Presentata come la nuova “Malena”, la ragazza è molto seguita sui social, dove è solita postare delle foto che non lasciano alcuno spazio all’immaginazione.

Appare infatti con un abbigliamento decisamente spinto e in delle pose che per alcuni sono fin troppo azzardare. Il tutto suscita like, ovviamente, ma anche molte polemiche. Commenti che però sembrano non scalfirla affatto. (Continua dopo la foto)

La Smeraldi, come più volte raccontato, sogna di arrivare all’apice del successo come l’attrice Moana Pozzi, da sempre suo mito. Ad oggi continua la sua carriera nel mondo dei film per adulti e non cura le critiche di chi pensa che sia troppo giovane per intraprendere una strada di questo tipo. Per lei questo tipo di lavoro, come dichiarato, rappresenta una passione ed è per questo che ha deciso di far parte della accademia di Rocco Siffredi spingendosi oltre.