Belen Rodriguez, notte di fuoco: a letto con Stefano De Martino e la lingua… [FOTO]

Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati più che mai

Dopo circa quattro anni, finalmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso le feste natalizie insieme al loro figlio Santiago. Il ballerino napoletano e la soubrette argentina avevano preso due strade differenti e sembrava che tra loro non ci potesse essere mai un ritorno di fiamma.

Invece i due artisti hanno spiazzato tutti e da qualche mese sono nuovamente una coppia. Ne sanno qualcosa i milioni di follower che nei rispettivi profili Instagram dei loro beniamini vedono spesso foto o clip in cui si mostrano in atteggiamento amorosi.

C’è da dire che la conduttrice di Tu si que vales è tanto amata quanto odiata dagli haters, infatti quest’ultimi e spesso la criticano per le sue scelte e scatti, come in uno in particolare, pubblicato di recente.

La soubrette e il ballerino criticati sui social network

Qualche giorno fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso dei giorni di relax sulla neve. Ovviamente con la coppia era presente anche il figlioletto Santiago che vorrebbe presto un fratellino o sorellina. Oltre alle Stories dove mostrano al goffaggine della modella argentina sulla neve, sono apparse anche delle foto che contengono dei momenti molto intimi.

Ragion per cui un utente web ha deciso di scagliarsi contro la coppia puntandogli il dito contro In pratica il detrattore non sopporta che i due manifestino il loro amore anche sui social Secondo lui questo sentimento si deve vivere in privato. Ma la replica della conduttrice di Tu su que vales non è tardata ad arrivare mandando al mittente tutte le accuse.

Belen Rodriguez esce la lingua e…

Il detrattore si riferiva ad una foto in particolare. Quale? Uno scatto decisamente provocante e seducente. Nello specifico si vede Belen Rodriguez e Stefano De Martino a letto. Il ballerino partenopeo a torso nudo si avvicina alla compagna di vita. Lei per manifestargli il suo amore ha uscito la lingua sfiorandogli il naso.

Al fianco dell’immagine la conduttrice di Tu si que vales ha scritto una vera e propria dichiarazione d’amore, dicendogli che le piace molto questa situazione e le piace anche molto il padre di suo figlio. Un post che ha fatto il pieno di likes e commenti gran parte positivi. Ecco la foto in questione: