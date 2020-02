Ricky Martin alza la temperatura, lo strano vizio prima di andare a letto: ‘In doccia adoro fare…’

L’avventura di Ricky Martin ad Amici di Maria De Filippi: ci sarà il bis?

I telespettatori italiani, in particolare quelli di Canale 5 hanno avuto modo di vederlo quasi un anno fa come direttore artistico della squadra bianca ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando della pop star internazionale Riky Martin che accettò di fare da coach per quasi tutte le puntate della 18esima edizione del talent show.

In quell’occasione il noto cantante si sfidava col tenore italiano Vittorio Grigolo. Ci sarà il bis da parte di entrambi? Ma ultimamente si è tornato a parlare del cantante per delle confessioni che ha fatto in un’intervista. Di cosa si tratta?

La confessione della pop star sulla sua sfera sessuale

Ormai non è un segreto che personaggi dello spettacolo sia italiano che internazionale abbiano dei segreti o dei fetish particolari. Una cosa del genere ne sa qualcosa Ricky Martin che, attraverso una lunga intervista realizzata un po’ di tempo fa a ‘Blender’ ha fatto delle confessioni davvero bollenti sulla sua vita sessuale.

Addirittura secondo l’opinione pubblica le dichiarazioni della pop star sono state disgustanti. Nello specifico il cantante ha rivelato di avere una vera e propria passione per qualcosa di davvero caldo. Di cosa si tratta? Ecco le sue parole: “È così sexy, la temperatura del tuo corpo e quella dell’acqua della doccia sono molto diverse”.

Ricky Martin pratica la ‘golden shower’

Ma di cosa stava parlando Ricky Martin durante l’intervista per ‘Blender’? Ebbene sì, si tratta proprio della cosiddetta ‘golden shower’. Tradotto vorrebbe significare un bagno caldo in una vasca riempita d’oro. Ma non è così, infatti la pop star internazionale ed ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi si riferiva alla pratica di fare o farsi fare pipì addosso solo per avere un piacere sessuale.

Dichiarazioni davvero scottanti che, come anticipato prima hanno creato disgusto anche a suoi fan che lo seguono da diverso tempo. Nel frattempo Martin da non molto tempo è diventato padre del quarto figlio.