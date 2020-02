Grande Fratello, ex concorrente: “Ho buttato via tutti i soldi”

Grande Fratello 1: ex concorrente ammette di aver sperperato i guadagni

Nel bene e nel male l’incidente di Salvo Veneziano ha riportato alla memoria il Grande Fratello 1. Esattamente vent’anni fa Canale 5 trasmetteva la prima, storica edizione del papà di tutti i reality, forse ancora oggi la migliore in assoluto.

Si trattava di quello che oggi in tanti amano definirlo un ‘esperimento sociale’. I concorrenti erano all’oscuro su cosa li avrebbe attesi nella Casa e proprio l’incoscienza dei partecipanti ha probabilmente così tanto scolpito il programma nel mito.

All’interno personalità di ogni tipo: il muscoloso dal cuore d’oro (Pietro Taricone), la gatta morta (Marina La Rosa), la Cenerentola triste (Cristina Plevani, futura vincitrice) e anche il cuoco, Lorenzo Battistello. Di quest’ultimo si sono perse le tracce nel corso degli anni.

Il cuoco della Casa

In una lunga intervista per Radio Cusano Tv Italia, l’ex partecipante del Grande Fratello 1, oggi residente a Barcellona, ricorda i momenti prima dell’ingresso. Quando provava a spiegare che sarebbe entrato in una casa, seguito dalle telecamere 24 ore su 24, la gente non capiva.

Allora gli mancava soprattutto la solitudine. Lorenzo è un tipo abitudinario sotto alcuni aspetti, ad esempio gli piace gustarsi da solo il caffè al mattino, ritagliarsi dei momenti in solitudine, ma lì gli erano preclusi. La domanda successiva non può che riguardare Salvo e la squalifica ricevuta durante il reality.

Ha seguito interamente la vicenda e si è confrontato direttamente con il pizzaiolo siciliano dopo l’episodio. Lo conosce dal Grande Fratello 1, forse è uno di quello con cui è rimasto maggiormente in contatto.

Veneziano è sempre stato un giocherellone, uno sempre deciso a crearsi un’immagine simpatica, pure esasperando certi modi di dire. Lorenzo e altri ex coinquilini del GF1 l’avevano avvertito prima di entrare. Sicuramente ha sbagliato, però – continua – è una persona molto fedele con la famiglia, una persona buona.

Grande Fratello 1: la cattiva gestione dei soldi

Marina La Rosa ha affermato di aver scialacquato tutti i guadagni del post GF. E Battistello ammette di aver sperperato anch’esso soldi per incapacità, tuttavia gli addetti ai lavori erano impreparati a gestire la loro popolarità. Gli ultimi anni sono stati per lui poco tranquilli, funestati dal tumore diagnosticatogli nel 2017.

La moglie l’ha mandato dalla pneumologa: dopo vari accertamenti ha fatto l’operazione, perfettamente riuscita. Alla vigilia di Natale il medico gli ha comunicato che poteva considerarsi guarito. Ma l’intervista è anche occasione per sensibilizzare sulla prevenzione. Lorenzo lo ha fatto e oggi è tornato in salute.