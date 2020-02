Vanessa Incontrada: “Con mia madre un rapporto complicato”

Vanessa Incontrada racconta il difficile rapporto avuto coi genitori

Domenica, in prima serata su Rai Uno, partirà Come una Madre, la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola è ormai adottata dal pubblico italiano, che le riconosce preparazione, umiltà e sensibilità.

Tutti ingredienti essenziali per occupare un posto di rilievo nello spettacolo italiano. La vita anche lontano dai riflettori procede benissimo, felicemente accompagnata da Rossano Laurini. Fortunata nel lavoro e in amore, Vanessa Incontrada ha conosciuto tardi la felicità, recuperando il rapporto coi genitori.

Tra Italia e Spagna

Nata nel 1978 a Barcellona, da papà italiano e mamma iberica, Vanessa Incontrada ha una sorella minore, Alice, caratterialmente molto diversa. Estremamente riservata, è dato conoscere solo che vive in Spagna, dove abita pure il padre Filippo.

Romano di origini napoletane, aveva lasciato la mamma della Incontrada quando ancora le due figlie erano giovanissime. Una frattura capace di creare strascichi. Come raccontò Vanessa a L’Arena di Massimo Giletti, avvenuta una separazione inizialmente punti il dito.

Poi, con il tempo, ha compreso perché papà ha preso determinate decisioni e oggi hanno un feeling mai immaginato. Lo accetto, lo abbraccia, è parte di lei e del figlio. Lo strappo ricucito è stato suggellato lo scorso dicembre, quando Vanessa Incontrada ha preso un volo per Barcellona così da assistere il padre nel gestire la propria bancarella.

Anche il rapporto con la madre Alice Soler Noguera, scrittrice di professione, ha avuto complicazioni. Per quanto si amino hanno avuto momenti travagliati, ha ammesso la Incontrada in una recente intervista a Domenica In.

Vanessa Incontrada: le incomprensioni con mamma

Tagliata la soglia degli ‘anta’ Vanessa ha tuttavia perdonato gli errori magari commessa da mamma, perché nessuno nasce genitore. Ha perdonato quei momenti che forse a 20 stentava a capire. L’intesa si è consolidata a tal punto da spingerle a scrivere due libri insieme: Insegnami a volare nel 2015 e le Bugie uccidono nel 2019.

Oggi i divorzi sono una realtà con la quale devono confrontarsi parecchie famiglie. In principio abbracciare il cambiamento può risultare parecchio complicato, finché un giorno vedi finalmente la luce ed è quanto pare sia qui accaduto.