Katia Ricciarelli e la passione per l’azzardo: “Amo il brivido”

Katia Ricciarelli prova passione per il gioco d’azzardo: in diverse interviste la cantante lirica ha ammesso l’interesse nei confronti del gioco

Lo sapevate che Katia Ricciarelli ha una passione segreta? Anche la ex moglie di Pippo Baudo ama giocare e guai a definirlo vizio!

Domenica 2 febbraio la celebre cantante lirica sarà nuovamente ospite di Mara Venier nel suo Domenica In. Per scoprire quali argomenti tratteranno in studio bisognerà naturalmente sintonizzarsi su Rai Uno, di certo tra le maggiori curiosità riguardanti Katia Ricciarelli c’è il richiamo delle slot machine.

La vincita migliore

In diverse occasioni è stata sorpresa a giocarci in vari casinò italiani e non. Eppure, lei rifiuta di essere definita ludopatica. Anzi, diversamente da quanto spesso capita, l’artista sa tenere a freno questa sua passione. È in grado di farne senza a lungo, pure parecchi mesi, come dichiarato fra le pagine de Il Fatto Quotidiano.

Prova adrenalina soprattutto nel momento in cui si trova da sola davanti a una macchinetta. Mentre è coinvolta dal passatempo, le ‘parla’ e tira calci. La vincita maggiore di Katia Ricciarelli ammonta a 150mila euro e in merito la celebrità svela un aneddoto.

Si è recata a Montecarlo ed ha fatto scala reale. Per chi mastichi poco il linguaggio delle carte una scala reale si forma con cinque carte, valori in scala e ciascuna dello stesso seme.

Katia Ricciarelli: il brivido della puntata

Allora è accorso l’addetto del casinò, mentre andava a fare il biglietto per la vincita lei ne aveva già fatta un’altra. E la peggiore perdita? Sempre inferiore ai 5mila euro. Ha più vinto che perso, tuttavia permane la credenza del vizio.

Ludopatia – ha ironizzato – crede sia una bella parola, sembra davvero una malattia incurabile. In realtà può rinunciarci tranquillamente. Vuole tranquillare chiunque sostenga lo sia.

In un’altra intervista pubblicata su Gioconews, Katia Ricciarelli confessa di non amare la roulette. Semplicemente si diverte a fare il videopoker. Le dà calma e serenità. Persino quando sfida la sorte la tampinano a chiedere gli autografi: lei li fissa con uno sguardo ceruleo. Dato il carattere, i sostenitori – ci ‘scommettiamo’ – fuggiranno via veloci!