Steven Seagal, accusa di molestie: “All’audizione si tirò giù la zip”

Steven Seagal accusato di molestie da diverse donne

È uno dei più grandi divi mondiali per quanto riguarda gli action movie. Tuttavia, Steven Seagal, protagonista domenica sera su Rete 4 con Into The Sun, nasconde forse pesanti scheletri nell’armadio.

L’attore ed esperto di arti marziali è finito nuovamente nel mirino delle colleghe, che gli hanno imputato molestie sessuali. Ad accendere i riflettori Julianna Marguiles, la quale denunciò un tentativo di molestie, in seconda istanza ha preso parola Portia De Rossi, la compagna della conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, mostro scarso nello spettacolo a tinte USA.

L’attrice ha raccontato che Steven Seagal la convocò per un’audizione. Dopo essersi messo accanto a lei le spiegò come fosse cruciale la chimica su schermo e, mentre proferiva queste parole, si tirò giù la zip dei pantaloni.

La reazione imperturbabile dell’agente

Terrorizzata, la De Rossi fuggì prontamente e chiamò il proprio agente. Anziché rassicurarla ed esprimerle solidarietà, il manager, imperturbabile, le disse di non sapere se lui fosse o meno il suo tipo. La dichiarazione della moglie è stata ritwittata da Ellen De Generes, definitasi molto orgogliosa della partner.

I racconti di De Rossi si aggiungono a quelli di altre attrici, tra cui Lisa Guerrero, Julianna Margulies e Katherine Heigl, che aveva solo 16 anni quando Steven Seagal le fece commenti inappropriati sul set di “Trappola sulle Montagne Rocciose”.

Indica anche un’immagine sempre più nitida di un sistema hollywoodiano propenso a chiudere un occhio per porre giovani donne in situazioni di questo genere.

Steven Seagal e il movimento #MeToo: Asia Argento si dissocia

Del movimento #MeToo ne ha parlato recentemente Asia Argento, tra le prime donne ad accusare pubblicamente il noto produttore americano Harvey Weinstein. Secondo la figlia del maestro del brivido in America hanno perso di vista la vera causa.

Partito inizialmente come una protesta contro gli abusi di potere, nel tempo tante personalità pubbliche hanno cavalcato l’onda. E Jimmy Bennet, il ragazzo che la aveva accusata di pedofilia, sarebbe stato semplicemente sfruttato dal sistema per farle pagare la rivolta.

Dapprima bombardata dai media di destra, Asia ha invece piacevolmente constatato un cambio di mentalità. commossa per l’affetto ricevuto.