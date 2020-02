Ilary Blasi: ‘umiliata’ mentre passeggia con Francesco Totti [FOTO]

Ilary Blasi a passeggio con Francesco Totti: i fan la ignorano totalmente

Come le altre dive dello spettacolo, anche a Ilary Blasi l’ego non manca. La bellissima ex letterina, oggi tra le conduttrici Mediaset più affermate, ama apparire e anche una normale passeggiata con le figlie diventa una passerella.

Nelle foto pubblicate sul settimanale Oggi, Ilary è accompagnata pure dal marito Francesco Totti, attualmente impegnato in ben altre faccende. La storia d’amore tra Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma è una delle migliori che le cronache rosa possano raccontare.

Insieme da una vita, hanno messo su una famiglia stupenda, composta da ben tre figli, di cui due femminucce (Chanel e Isabel) e un maschietto (Cristian), colui che un giorno i tifosi sperano di veder raccogliere l’eredità di papà in campo.

Gli eredi di Sandra e Raimondo

Fra qualche mese la coppia sarà protagonista nella nuova sitcom targata Amazon Prime Video: chissà quante risate ci faranno fare! Se i mitici Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno degli eredi, quelli sono probabilmente loro: famosi, genuini e con la battuta sempre pronta.

Il sentimento provato è ancora oggi fortissimo. Ciononostante Ilary Blasi, intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, ha descritto umiliante stare con uno tipo Totti. Le immagini rubate dal settimanale Oggi spiegano perché. Mentre erano a pranzo in un ristorantino sul lungomare di Fiumicino, accerchiati dagli amici, si sono goduti un paio d’ore spensierate.

Intanto, deve essersi sparsa la voce, in quanto decine e decine di ammiratori si sono assiepati lì davanti. Appena hanno lasciato il locale (Ilary doveva prendere l’aereo per Milano) è scattato il delirio. Tutti volevano un selfie insieme a Francesco Totti.

Ilary Blasi messa in ombra dal marito

E la Blasi? Quasi nessuno se l’è filata. Bellissima, alla moda, è passata in secondo piano. Troppo forte l’interesse suscitato dal partner, mica per niente chiamato l’ottavo re di Roma mentre deliziava con le sue giocate i supporters giallorossi.

Quando la sera stessa Fazio le ha chiesto cosa si provi nello stare con uno come Totti, la risposta le è, al solito, sgorgata veritiera. Non vieni calcolata. Sei inesistente. Davanti al presentatore ligure allibito, Ilary Blasi ha immediatamente spiegato che c’è di peggio. Ormai se n’è fatta una ragione.