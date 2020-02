Francesca Sofia Novello: “Amadeus mi ha fatto piangere”

Francesca Sofia Novello racconta le prime parole di Valentino Rossi dopo la chiamata a Sanremo 2020. E lancia una frecciatina ad Amadeus

Oh, specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? Se il reame fosse il Festival di Sanremo 2020, lo specchio andrebbe probabilmente in crisi. Del resto, come scegliere? Per questa edizione Amadeus, presentatore e direttore artistico, ha deciso di farsi circondare da ben 10 vallette, tra cui Francesca Sofia Novello.

La ragazza, oltre che affermata modella e influencer, è la fidanzata di Valentino Rossi. Già, il ‘dottore’ (come lo hanno affettuosamente soprannominato i tifosi), autentico mito del motociclismo, ancora oggi protagonista in pista sulla Yamaha.

Discriminazione verso l’universo femminile

La kermesse canora, giunta alla sua settantesima edizione, ha già scaturito diverse polemiche. Tutto per colpa di alcune battute del conduttore ravennate durante la conferenza stampa, considerate discriminatorie verso l’universo femminile da tanti utenti e personalità pubbliche.

In particolare, la frase su Francesca Sofia Novello ha fatto molto discutere, sulla sua capacità di fare un passo indietro rispetto al compagno. La 25enne svela in un’intervista a Grazia quello che Valentino le avrebbe detto dopo le parole incriminate.

Quando ha accettato di partecipare al Festival era contento. E nel momento in cui l’ha vista piangere, le è stato vicino e le ha ricordato chi fosse. Poi le ha suggerito di ridimensionare tutto.

Francesca Sofia Novello racconta come ha ottenuto la prestigiosa chiamata. Gli autori hanno saputo che studia Giurisprudenza solo successivamente. E si mantiene da modella da quando era 14enne. E pensare – aggiunge – che l’aveva detto: è bella ed è la fidanzata di Valentino Rossi, ma è pure altro.

Francesca Sofia Novello offesa dal direttore artistico

Il commento del padrone di casa della manifestazione ha ferito parecchio Francesca. Forse egli stesso si sarebbe potuto preparare meglio. Ad ogni modo, non ha dubbi sulla sua buona fede. E in merito al passo indietro spiega di comportarsi come una qualsiasi donna innamorata farebbe per supportare il partner.

Sono una coppia normale, si danno forza l’un l’altro. Lui è innegabilmente un campione – conclude – e se sceglie di stare accanto a un uomo del genere, devi assecondare i suoi ritmi. Oltre all’aspetto, oltre al gossip lei rivendica il proprio valore.