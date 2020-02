Demi Lovato, coming out ai genitori: “Da mamma non me lo aspettavo…”

Demi Lovato svela di aver raccontato la propria sessualità ai genitori

Con una potente interpretazione di Anyone, il suo nuovo singolo, Demi Lovato ha rubato la scena ai Grammy Awards 2020, tenuti domenica scorsa. Scritta e registrata pochi giorni prima che finisse in ospedale per overdose, la pop star, ospite del programma radiofonico Sirius XM, si dice orgogliosa di aver portato la canzone su quel palco e agli spettatori dell’evento in tutto il mondo.

Nonostante la falsa partenza, ammette di essere fiera dell’interpretazione. Ha pensato di non mai avuto un momento del genere, seduta al pianoforte o accanto, mentre canta a squarciagola. Sulla stecca prese crede di essere stata semplicemente sopraffatta dall’emozione.

Quando ha eseguito il brano, Demi Lovato ha scorto in prima fila la madre e le due sorelle. Inoltre, l’ha toccata pensare come fosse la sua prima esibizione in un anno e mezzo, ripercorrendo nella mente il percorso compiuto dal reparto di terapia intensiva alla grande notte.

Il messaggio di Anyone

Dall’ospedale è uscita con una migliore comprensione del pezzo, perché in grado di capirlo meglio: rappresentava la vulnerabilità. È molto grata per la reazione ottenuta.

La gente secondo Demi Lovato sa ascoltare il brano nella reale essenza, una richiesta parecchio emotiva a chiunque la porga. Temeva di lasciare la musica. Non sapeva cosa sarebbe successo, se avrebbe recuperato pienamente la salute.

Altrettanto complicato fu il 2017, nell’occasione di confessare ai genitori la sua sessualità, fluida. Davvero emotivo, ma davvero bello, spiega l’artista. Una volta fatto coming out ha tremato, pianto e percepito le emozioni assumere il sopravvento.

Demi Lovato: la reazione della madre

A differenza del padre, il quale pare fosse già consapevole, Demi era decisamente più nervosa nel far sì che la madre ne prendesse atto. La risposta è stata migliore del previsto: voleva solamente la felicità della felicità. Sentirglielo dire è stato bello e sorprendente. Le è grata.

È il desiderio di ogni figlio sentirsi amato così com’è, onore quindi ai genitori della Lovato per questa importante prova d’amore. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio (ora italia) ascolteranno sicuramente la loro “piccola” sfoderare la sua potente voce al Super Bowl, dove interpreterà l’inno nazionale americano.