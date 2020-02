Owen Wilson cede alle lusinghe della Marvel: sarà in una serie

Owen Wilson parteciperà a una serie della Marvel

La grande famiglia dell’universo cinematografico Marvel recluta Owen Wilson per la sua prossima serie Disney+ Loki. Un attore molto conosciuto, meritevole di un ruolo importante, riporta ComicBook.com, anche se il personaggio che interpreterà viene tenuto nascosto.

Loki restituisce Tom Hiddleston alla parte di Loki, il Dio dell’Inganno con cui ha recitato nel film di Thor del 2011. Da allora ne ha calcato i panni in The Avengers (2012), Thor, The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), e Avengers: Endgame (2019).

L’aggiunta di Owen Wilson potrebbe suggerire un tono comico del prodotto, stile a cui Hiddleston non è estraneo dopo aver collaborato con Taika Waititi in Ragnarok.

Wilson è soprattutto conosciuto per Un Colpo da Dilettanti (1996), I Tetenbaum (2001) e 2 single a nozze – Wedding Chashers (2005). Più recentemente, il 51enne texano ha dato prova di talento drammatico nel thriller d’azione Colpo di Stato (2015). Questo sarà il suo primo lavoro alla corte dei Marvel Studios.

Che sia solo l’inizio?

Come rivelato in precedenza dal direttore creativo Marvel, Kevin Feige, apparire in una serie Disney+ rende i membri del cast idonei a contribuire anche a pellicole future o altri show. Ecco perché l’arrivo di Owen Wilson aprirebbe alla partecipazione in ulteriori opere.

Nello specifico, Feige ha confessato che Loki si legherà direttamente al sequel di Doctor Strange, chiamato “Doctor Strange nel multiverso della Pazzia”.

La storia si concentrerà sul personaggio di Hiddleston, scappato dalla città di New York nel 2012 durante una scena in Avengers: Endgame. La versione originale venne uccisa in Avengers: Infinity War da Thanos (Josh Brolin). L’uscita di Loki è prevista nella primavera del 2021.

La nuova serie con Owen Wilson e gli altri progetti Marvel

Tra i progetti in divenire targati Marvel Studios ci sono Black Widow (29 aprile 2020), The Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (novembre 2020), WandaVision (fine 2020, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange nel multiverso della Pazzia (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If…? (estate 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), Occhio di Falco (autunno 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022). Inoltre, Ms. Marvel, Moon Knight e She Hulk sono in produzione per Disney+.