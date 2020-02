Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Si presenta una domenica importante per i nati del Gemelli che devono decidere sul fronte sentimentale e lavorativo. La Bilancia, invece, risulta paziente. Nel dettaglio, le previsioni della giornata di domenica per tutti i segni dello zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 2 febbraio 2020

Ariete – Periodo complesso. Ci sono giornate in cui la calma non è vostra amica. In questo momento state cercando di avere i nervi ben saldi ma non è facile. In amore servirà la massima prudenza.

Toro – Dovete pensare a febbraio come ad un mese favorevole. Gli unici conflitti potreste averli solamente nel caso in cui abbiate a che fare con il segno dei Gemelli. In effetti state cercando garanzie e sicurezze, ecco perché nei prossimi mesi potete fare molto di più.

Gemelli – Questo è un periodo importante perché state decidendo sul vostro futuro lavorativo e amoroso, ma gli ultimi giorni sono pieni di confusione. Ogni giorno, sia in amore che nel lavoro, vi sembra di aver raggiunto un equilibrio ma non è così.

Cancro – Da qualche tempo il vostro animo è talmente turbolento al punto che non riuscite a capire quale sia la cosa migliore da fare. In queste giornate siate cauti in tutto e prestate attenzione nei rapporti con Ariete e Capricorno.

Previsioni di domenica

Leone – Questo mese inizia a dare sviluppi anche nella vita sentimentale già dalla prossima settimana. Da questa domenica non sarete particolarmente in forma. Abbandonate qualsiasi situazione troppo pericolosa e cercate soluzione diverse dal solito. Entro maggio dovete adeguarvi.

Vergine – Mi piacerebbe che tutti coloro che hanno messo da parte l’amore tornassero a crederci, perché stiamo per avvicinarci a un periodo importante. Ma dopo giorno 9, tutto sarà più facile e finalmente vi potrete concedere un sano relax sentimentale.

Bilancia – Siete molto pazienti ma se si tira troppo la corda si rischia di spezzarla. Anche coloro che hanno tenuto sotto controllo la rabbia e il nervosismo potrebbero dare in escandescenze. Se qualcosa in amore non va sarà meglio parlarne subito.

Scorpione – Avete bisogno di relax. In questa domenica dovete evitare tensioni e polemiche. Nelle relazioni d’amore o nelle relazioni con gli altri, c’è qualcosa che non va e potrebbe dipendere da voi. Nei limiti del possibile sarebbe meglio evitare contenziosi e discussioni.

L’oroscopo di Paolo Fox

Sagittario – Per voi che avete sempre uno scopo da raggiungere o una meta da inseguire, questo è il momento giusto per incominciare a progettare qualcosa di bello. Con mercurio e sole favorevoli potete vincere una sfida oppure risolvere un problema economico. Insomma in questo mese sembra che abbiate una energia diversa. Non sottovalutate i nuovi incontri.

Capricorno – Non dovete sollecitare nulla perché tutto arriva da se. È chiaro che se vi chiudete in casa non ottenete nulla, però se intendete mettervi in gioco e far valere la vostra preparazione, presto arriveranno delle conferme. Ci saranno opportunità anche in questa domenica, soprattutto non sottovalutate incontri e idee.

Acquario – In questa giornata la vostra energia è assorbita da circostanze esterne. Già da sabato non è facile mantenere la calma, tutti chiedono di voi, forse dovete fare troppe cose o c’è un ritardo nell’attuazione di alcuni progetti. Avete una grande voglia di cambiare e probabilmente alcuni cambiamenti saranno necessari, attenzione a non spingervi oltre!

Pesci – È un momento in cui la verità viene a galla, siete delle persone molto schiette ma spesso, in amore, per paura di creare problemi raccontate delle piccole bugie. Tutto quello che state dicendo rappresentano i vostri desideri e la vostra voglia di amare e stare con gli altri.