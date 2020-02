‘È morto a soli 13 anni…’: Maria De Filippi, la voce rotta dall’emozione a C’è Posta per Te [FOTO]

Quarto appuntamento di C’è Posta per Te

Stasera su Canale sta andando in onda la quarta puntata di C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il grande successo d’ascolti dei precedenti appuntamenti con circa sei milioni di telespettatori e il 31% di share, oggi in studio erano presenti due ospiti speciali.

Stiamo parlando del giocatore di calcio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La prima storia della serata era un regalo per una dorella che ha perso troppo presto il fratello adolescente. (Continua dopo le foto)

C’è Posta per Te: la storia di Luciana, il marito e la loro figlia Arianna

La prima storia della quarta puntata di C’è Posta per Te era un regalo. Luciana e il marito volevano fare una bella sorpresa alla figlia maggiore Arianna. Da quando il secondogenito Lorenzo purtroppo è morto prematuramente, la mamma si è chiusa in sé stessa per via del grande dolore.

Questo ha fatto sì di aver tralasciato i sentimenti della prima figlia. La donna ha scelto come sorpresa Ciro Immobile perchè era il calciatore preferito del ragazzino. Nella lunga lettera letta da Maria De Filippi, Luciana ha ammesso gli errori commessi dopo la scomparsa del figlio.

Convinta che la primogenita avesse un carattere forte, la donna ha sempre sottovalutato il fatto che anche lei stava soffrendo moltissimo per la perdita del fratello, deceduto a soli 13 anni. Durante la lettura della missiva la voce della padrona di casa si è rotta più volte per l’emozione.

I regali di Ciro Immobile e Jessica Melena

Era evidente l’emozione da parte di Ciro Immobile per la storia di Luciana e la sua famiglia. Il popolare calciatore ha donato una maglietta della Lazio ad Arianna. Ovviamente la autografata davanti a lei dedicandola anche al suo fratellino che purtroppo non c’è più.

Jessica, la moglie di Ciro, invece, le ha regalato un suo braccialetto personale al quale è molto legata. L’ultimo dono è stato una reflex in quanto la giovane è una grande appassionata di fotografia.