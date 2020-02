‘Mi ha messo le mani addosso…’: da Maria De Filippi la confessione choc, lei nega [FOTO]

La storia di Serena e Francesca

Nel quarto appuntamento di C’è Posta per Te Serena ha chiamato la redazione per cercare di recuperare il rapporto con una delle sue tre figlie, Francesca. Quest’ultima ha deciso di rompere ogni contattato con lui da quando si è separata dal padre.

Infatti la madre si è rifatta una nuova vita con un altro uomo senza dire nulla alle consanguinee e, per il senso di colpa ha iniziato a bere tentando pure il suicidio. Quando Francesca è venuta a conoscenza della verità ha messo il genitore di fronte ad un bivio: o le figlie o il compagno.

Serena in studio ha fatto una rivelazione choc che ha lasciato interdetta anche la padrona di casa Maria De Filippi. Nello specifico ha riferito che Francesca le ha messo le mani addosso.

C’è Posta per Te: le ragioni del litigio

Nella quarta puntata di C’è Posta per Te i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un’altra storia molto complicata. Dopo essersi separata dal marito, Serena ha deciso di intraprendere una nuova relazione sentimentale con un uomo ma senza dire nulla alle tre figlie. Due di esse hanno accettato la decisione della madre, mentre Francesca ha reagito malissimo facendo le valige recandosi a Londra.

Di fronte a Maria De Filippi la giovane ha ammesso di non vera mai accettato il compagno di sua mamma e per questo ha lasciato casa. Lei non voleva una nuova persona in famiglia per rispetto del padre, poi ha rimandato al mittente le accuse fatte da Serena, negando categoricamente di averle messo le mani addosso. L’unico suo rimorso è quello di aver buttato fuori dalla loro abitazione la donna che l’ha messa al mondo.

Maria De Filippi fallisce la sua missione

Maria De Filippi ha fatto numerosi tentativi affinché Francesca si riconciliasse con la madre. Ma la giovane si è rifiutata di aprire la busta di C’è Posta per Te, affermando che se voleva l’abbraccio glielo dava in provato e non davanti uno studio televisivo con milioni di telespettatori che le guardano. A quel punto la ragazza ha lasciato lo studio e ovviamente la padrona di casa è rimasta delusa per aver fallito la sua missione.