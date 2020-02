Oroscopo Branko 2 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 2 febbraio annuncia interessanti novità. Grandi cambiamenti per i nativi del Leone. Giornata fortunata per le persone nate sotto il segno Vergine. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 2 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Ritorna l’ambizione nel campo professionale, la voglia di fare, guadagnare. In questa giornata la Luna si focalizza sulle finanze, ottime prospettive per beni immobili. In amore tirate fuori tutto il vostro fascino.

Toro – Venere con Giove potrebbe provocare nuovi e importanti innamoramenti. Non manca la fortuna per la casa, famiglia, figli. Un altro settore che dovete coltivare è quello delle amicizie.

Gemelli – Possibilità interessanti in campo pratico arrivano anche senza la vostra sollecitazione. È d’obbligo la correttezza, quindi evitate leggerezze. Domani Mercurio transita in Pesci, un transito non ideale per voi. Attenzione alle lotte di potere nell’ambiente in cui vivete.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata avete la Luna amica. Questo significa che la vostra vita risplende. Luna in primo quarto in Toro, congiunta a Urano, può provocare un amore, una possibilità d’affari, una presenza costante nel settore professionale.

Leone – Fino a domenica prossima qualche collaborazione può cambiare o prendere un’altra strada. Qualsiasi cambiamento, voluto o imposto, sarà a vostro favore. Domani Mercurio torna positivo in Pesci e, insieme a Venere, rende splendido l’amore.

Vergine – Giornata baciata dalla fortuna. Questa forza rinnovatrice indirizzatela verso il campo che più v’interessa, selezionate gli obiettivi da raggiungere e le persone. Ricordate che non si può ottenere tutto in una sola volta. L’oroscopo di Branko consiglia affari e carriera.

Previsioni di domenica 2 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna e Marte proteggono coloro che hanno qualche problema professionale, questioni pratiche. Luna primo quarto in Toro porta cambiamenti nella vostra vita, sia lavorativa che quella sentimentale. L’amore c’è.

Scorpione – In questa giornata dovete essere molto prudenti anche nella salute. Avete molti influssi negativi ma per fortuna non durano più di 24 ore. Già da domani Mercurio transita in Pesci e vi riprenderete anche con i soldi. Per ogni amore che scoppia, un altro sboccia grazie a Venere-Plutone.

Sagittario – Primo quarto nel campo lavorativo, dello studio e degli affari. Sono favorite anche le questioni domestiche e le iniziative in campo immobiliare. Dovete sbrigarvi perché domani aumentano le incomprensioni familiari.

L’oroscopo di Branko del 2 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata non mancano incontri importanti. Avete una grande voglia di andare in fondo alle cose, e questo è molto positivo. L’ottimo lavoro che state facendo su voi stessi vi porterà a essere leggeri con gli altri. Avrete come ricompensa amore, amicizia, stima.

Acquario – Luna primo quarto s’interessa della famiglia, soprattutto della moglie, madre, figlia, sorella. Molti di voi devono ancora risolvere delle questioni e la soluzione sembra ancora lontana. In questa giornata potreste avere un richiamo sulle finanze ma niente paura, avrete aiuti planetari. Organizzate una festa per il vostro amore.

Pesci – Davanti a una grande svolta nella vostra vita, non commettete lo sbaglio di volere tutto e subito. Dovete approfondite tanti aspetti del lavoro e della vostra personalità. Domani sarà una giornata scorrevole grazie a Mercurio. In amore, Venere e Plutone vi regalano un anticipo di San Valentino.