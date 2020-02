Elisabetta Canalis scandalosa, completamente nuda davanti alla finestra: “Che panorama…” [FOTO]

Elisabetta Canalis e il suo soggiorno in Italia per la Fashion Week

Elisabetta Canalis qualche settimana fa è tornata nella sua amata Italia per uno scopo ben preciso: partecipare alla Fashion Week di Milano. Un appuntamento fisso per i migliori stilisti che mostrano le loro nuove collezioni. Il suo ritorno in patria, però, è stato guastato dai soliti pettegolezzi di casa nostra che riguardano la collega Maddalena Corvaglia.

Quest’ultima nello stesso periodo ha compiuto i suoi primi 40 anni e, visto i loro rapporti glaciali, l’ex fidanzata di Enzo Iacchetti non l’ha invitata alla festa di compleanno. Ma nelle ultime ore l’ex velina bruna di Striscia la Notizia ha fatto parlare di sé per qualcos’altro: una foto dove si mostra come mamma l’ha fatta.

L’ex velina di Striscia la Notizia posa nuda di fronte ad una vetrata

Senza ombra di dubbio Elisabetta Canalis è una delle ex veline di Striscia la Notizia più raffinate e sensuali. Nelle ultime ore la soubrette sarda e madre di Skyler Eva si è mostrata più selvaggia del solito condividendo su Instagram una foto che ha mandato in visibilio il popolo del web.

L’ex di George Clooney si è fatta vedere totalmente nuda nella camera di un hotel con una vista mozzafiato su Tokyo. L’ex collega di Maddalena Corvaglia ha postato lo scatto in bianco e nero, allietato i suoi oltre 2,5 milioni di seguaci. (Continua dopo la foto)

Il popolo del web in visibilio per l’iniziativa social di Elisabetta Canalis

Con molta probabilità l’immagine in questione fa parte di un suo recente shooting fotografico. Nello scatto è possibile notare luci notturne della megalopoli Tokyo, ma in particolare il corpo perfetto di Elisabetta Canalis. Quest’ultimo è stato spogliato di ogni vestito, anche la biancheria intima mandato in estasi tutti coloro che la seguono sui social network.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha posato come mamma l’ha fatta di fronte a una maestosa vetrata sfoggiando le doti sensuali che in poche hanno. La soubrette sarda mostra i capelli raccolti nella mano, schiena completamente scoperta e soprattutto con l’effetto bianco e nero, il fotografo ha fatto un gioco vedo-non vedo davvero sexy. Ovviamente l’attenzione dei follower si è soffermato sul lato B nudo e il décolleté che si vede in parte.